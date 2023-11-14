Oberoi Group: कैसे इस शख्स ने अपने दम पर देश में खड़ी की लग्जरी होटल इंडस्ट्री?

देश के बड़े बिजनेसमैन और एक बहुत ही विजनरी शख्स ने अलविदा कह दिया है। हम बात कर रहे हैं Oberoi Group के चेयरमैन Prithvi Raj Singh Oberoi की। PRS ओबेरॉय एक करिश्माई व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में लग्जरी होटल इंडस्ट्री की नई कहानी लिखी थी और दुनिया में भारत की होटल इंडस्ट्री को नए शिखर पर ले गए थे। Prithvi Raj Singh Oberoi मीडिया की सुर्खियों से दूर रहना पसंद करते थे। वो हमेशा से बार-बार इंटरव्यू देने से दूरी बनाकर रखते थे। वो मानते थे कि नमस्कार भारत की पहचान है। इसलिए उन्होंने ओबेरॉय ग्रुप्स के होटलों में आने वाले गेस्ट का स्वागत होटल स्टाफ के जरिए नमस्कार किए जाने वाली परंपरा से कराई। PRS ओबेरॉय का 94 साल की उम्र में निधन हो गया है। PRS ओबेरॉय ने साल 2022 में EIH लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष और EIH एसोसिएटेड होटल्स लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में अपने पद छोड़ दिए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, PRS ओबेरॉय ने अपने पिता के साथ मिलकर ओबेरॉय होटल और रिसॉर्ट ब्रॉन्ड को लग्जरी के पर्याय के रूप में स्थापित किया था। PRS ओबरॉय को देश ने कायदे से तब जाना जब उनकी सरपरस्ती में उनके मुंबई के ओबरॉय ट्राइडेंट होटल का नए सिरे से रेनोवेशन हुआ। ओबरॉय होटल भारत और भारत के बाहर अपनी शानदार इमेज बना चुका है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब मुंबई में पाकिस्तानी आतंकियों ने साल 2008 में हमला किया था तब ओबरॉय ट्राइडेंट होटल तबाह हो गया था। इस दौरान PRS ओबरॉय ने फैसला लिया था कि वो अपने ओबरॉय ट्राइडेंट को नए तरीके से दोबारा शुरू करेंगे और बहुत ही दमदार तरीके से इसकी वापस शुरुआत की गई। इसके लिए PRS ओबरॉय खुद दिल्ली से मुंबई चले गए थे और उनकी देखरेख में ओबरॉय ट्राइडेंट रेनोवेट हुआ थी। इसमें उन्होंने काफी पैसा खर्च किया था। पीआरएस ओबेरॉय साल 1988 में ओबरॉय होटल के चेयरमेन बने थे। इससे पहले ओबरॉय होटल ग्रुप की कमान उनके पिता सरदार मोहन सिंह ओबरॉय के पास थी। वह अपने पिता के जीवनकाल में ही अपने ग्रुप के लिए अहम फैसले लेने लगे थे। अगर उनके सम्मान की बात की जाएतो इंटरनेशनल लग्जरी ट्रैवल मार्केट ने उन्हें दिसंबर 2012 में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। 2007 में, उन्हें भारत सरकार से पद्म विभूषण जैसा बड़ा सम्मान दिया गया। ओबेरॉय का कहना था कि, "एक लग्जरी होटल एक खूबसूरत महिला की तरह होता है। यदि आप समय-समय पर उसकी देखभाल नहीं करेंगे और उसे आभूषणों से नहीं सजाएंगे, तो कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा। " उन्होंने 1967 में नई दिल्ली में ओबेरॉय सेंटर ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट की स्थापना की थी।