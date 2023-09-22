scorecardresearch
Noida: Garden Galleria में खुलेआम धांधली, आबकारी विभाग का चला डंडा

गार्डन गैलेरिया मे इससे पहले 3 सितंबर को बवाल हुआ था। यहां नशे में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। पूरा मामला गार्डन गैलेरिया के F बार का बताया गया था। यहां जमकर लात-घूंसे चले और शराब की बोतलें भी फेंकी गईं थी।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 22, 2023 15:56 IST
Noida का Garden Galleria फिर से चर्चाओं में बना हुआ है

Noida का Garden Galleria फिर से चर्चाओं में बना हुआ है। नोएडा स्थित गार्डन गैलेरिया के एक पब में महंगे ब्रांड की शराब की बोतलों में सस्ती शराब भरकर बेची जा रही थी। आबकारी विभाग ने यहां छापा मारकर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन अब पब के लाइसेंस को सस्पेंड करने की कार्रवाई कर रहा है। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह फर्जीवाड़ा नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल के अंदर Clinque नाम के पब में चल रहा था। यहां काफी समय से इस तरह की शिकायतें आ रही थीं। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस के साथ शाम के समय छापेमारी की गई। इस दौरान पब के कर्मचारी महंगी ब्रांड की बोतलों में सस्ती शराब मिलाते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। छापेमारी के दौरान स्टाफ के एक सदस्य को पब के किचन के ऊपरी डेक पर गुप्त रूप से काम करते हुए पाया गया। छापे के दौरान सामने आया कि ब्लैक डॉग और टीचर्स हाइलैंड की बोतलों में सस्ते स्टर्लिंग रिजर्व ब्रांड की शराब को भरा जा रहा है।

Also Read: #Lawrence Bishnoi: कनाडा में आतंकी सुखदूल सिंह की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ली

डीईओ ने एजेंसी को बताया कि पब के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। शराब लाइसेंस को निलंबित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दो लोग पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर के मूल निवासी मोहम्मद नवाज और रायबरेली के महेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। मौके से 293 बोतल विदेशी शराब और 395 बीयर के डिब्बे जब्त किए गए हैं। गार्डन गैलेरिया मे इससे पहले 3 सितंबर को बवाल हुआ था। यहां नशे में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। पूरा मामला गार्डन गैलेरिया के F बार का बताया गया था। यहां जमकर लात-घूंसे चले और शराब की बोतलें भी फेंकी गईं थी।

फर्जीवाड़ा नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल के अंदर Clinque नाम के पब में चल रहा था
