अब मुकेश अंबानी बेचेंगे आइसक्रीम!

रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और एशिया के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी, इन गर्मियों में आपको नए फ्लेवर का मजा देने जा रहे हैं। यानि की एक बार फिर नए सेक्टर में धमाकेदार एंट्री करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है जब रिलायंस, किसी नए कारोबार में कदम रखेगा तो सालों से मार्केट में अपना कब्जा जमा कर बैठीं कंपनियां तो टेंशन में आएंगी ही। लेकिन, यहां समझने की जरूरत है कि आखिर मुकेश अंबानी अब किस नए सेक्टर पर दांव खेलने जा रहे हैं और इस सेक्टर में रिलायंस की बढ़ने की कितनी गुंजाइश है? चलिए तमाम सवालों के जवाब जानते हैं।

हाल ही में देखा गया कि कैसे रिलायंस ने कोल्ड ड्रिंक ब्रांड कैंपा कोला को नए सिरे से लॉन्च करके इस सेक्टर में प्राइस वॉर छेड़ दिया। ऐसे ही अब मुकेश अंबानी की नजर तेजी से उभरते आइसक्रीम मार्केट पर हैं। जी हां आपने सही सुना, मुकेश अंबानी की कंपनी अब आइस्क्रीन बेचेगी। दरअसल रिलायंस रिटेल वेंचर की FMCG कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट अपने इंडिपेंडेंस ब्रांड के साथ मिलकर इस सेक्टर में एंट्री करने जा रही है। आपको बता दें कि कंपनी ने पिछले साल गुजरात में इंडिपेंडेंस ब्रांड को लॉन्च किया था। इसमें एडिबल ऑयल, अनाज, दाल, पैकेज्ड फूड जैसी आइटम्स शामिल है। ऐसी खबरें हैं कि रिलायंस, आइसक्रीम बनाने के काम को आउटसोर्स करने के लिए गुजरात की एक कंपनी के साथ बातचीत कर रही है। कंपनी इसी साल गर्मियों में अपनी आइसक्रीम लॉन्च कर सकती है।

अब समझिए इस सेक्टर में मुकेश अंबानी इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं और उनका कंपिटिशन आखिर किससे हैं?

सबसे पहले देश में आइसक्रीम मार्केट के समीकरण को समझ लेते हैं। मौजूदा वक्त में ये मार्केट 20 हजार करोड़ से ज्यादा का है और ऑर्गनाइज्ड और अनऑर्गनाज्ड सेक्टर की हिस्सेदारी 50:50 प्रतिशत है। यानि की मुकेश अंबानी के पास दो तरह के मौके हैं। एक ऑर्गनाइज्ड मार्केट में नए फ्लेवर और प्राइस वॉर छेड़कर, मौजूद बड़े प्लेयर्स की मोनोपॉली को तोड़ा जा सकता है और दूसरा 50 प्रतिशत अनऑर्गनाज्ड सेक्टर में अपनी पैठ बनाई जा सकती है।

अब ये भी समझ लीजिए कि आइसक्रीम मार्केट में दबदबा है किसका?

मौजूदा वक्त में देश में आइसक्रीम के 5 सबसे पॉपुलर ब्रैंड हैं। पहला Amul Ice cream, दूसरा Kwality Walls, तीसरा Vadilal Industries, चौथा Havmor Ice Creams और 5वां Mother Dairy... ये ब्रैंड सालों से मार्केट में कब्जा बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिलायंस के आने से आइसक्रीम बाजार में भारी कंप्टीशन बढ़ जाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या रिलायंस, हर बार की तरह अपना फेवरेट दांव चलते हुए सस्ती रेंज पेश करेगी और किन मार्केट्स पर फोकस करेगी?