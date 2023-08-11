scorecardresearch
MSCI Global Standard Index: 8 अंदर आए, एक बाहर गया !

आरईसी और सुप्रीम इंडस्ट्रीज की इंडेक्स में एंट्री अनुमानों से परे रही है। क्योंकि ये दोनो नवंबर 2023 की समीक्षा में शामिल किए जाने थे लेकिन इनको पहले ही समीक्षा में शामिल कर लिया गया है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 11, 2023 11:39 IST
MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स 8 नए इंडेक्स को शामिल किया गया है जबकि एक को बाहर कर दिया गया है।

नए इंडेक्स रिबेलेंसिंग के बाद इन स्टॉक्स में बड़ी संख्या में निवेश का प्रवाह हो सकता है। नए एडजस्टमेंट के बाद पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आरईसी, एचडीएफसी एएमसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एस्ट्राल, कमिंस इंडिया सुप्रीम इंडस्ट्रीज और अशोक लेलैंड को इंडेक्स में शामिल किया गया है. वहीं सीमेंट निर्माता कंपनी एसीसी को इंडेक्स से बाहर किया गया। ये सभी बदलाव पहली सितंबर 2023 से लागू होंगे।

आरईसी और सुप्रीम इंडस्ट्रीज की इंडेक्स में एंट्री अनुमानों से परे रही है। क्योंकि ये दोनो नवंबर 2023 की समीक्षा में शामिल किए जाने थे लेकिन इनको पहले ही समीक्षा में शामिल कर लिया गया है। पीएफसी में 20.3 करोड़ डॉलर का और एचडीएफसी एएमसी में 15.3 करोड़ डॉलर का इनफ्लो देखने को मिल सकता है. वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 20.4 करोड़ डॉलर, अशोक लेलैंड में 19.6 करोड़  डॉलर, कमिंस इंडिया में 17.3 करोड़ डॉलर, सुप्रीम इंडस्ट्रीज में 17.1 करोड़ डॉलर, एस्ट्रॉल में 17 करोड़ डॉलर और एचडीएफसी एएमसी में 15.3 करोड़ डॉलर का इनफ्लो देखने को मिल सकता है।

