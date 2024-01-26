1900 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी Microsoft?

Microsoft अपने वीडियो गेम डिवीजनों से 1900 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की योजना बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स ने सूत्रों के हवाले से इसके बारे में जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार, इस छंटनी का असर एक्टिविजन ब्लिजार्ड और एक्सबॉक्स सहित अन्य डिविजंस के कर्मचारियों पर पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले साल 68 मिलियन डॉलर यानी करीब ₹565 करोड़ में एक्टिविजन ब्लिजॉर्ड का अधिग्रहण किया था।

advertisement

Also Read: Microsoft बनी 3 ट्रिलियन डॉलर की कपंनी !

गेमिंग डिवीजन के 8% कर्मचारी होंगे प्रभावित

रिपोर्ट के मुताबिक, यह छंटनी माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग डिवीजन का करीब 8% है, जिसमें टोटल 22,000 एम्पॉइज हैं। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कंपनी के गेमिंग चीफ फिल स्पेंसर ने ईमेल भेजकर छंटनी के बारे में जानकारी दी है। स्पेंसर ने ईमेल में लिखा, 'आज हम सबने मिलकर प्राथमिकताएं तय की है जहां पर काम ओवरलैप हो रहे हैं उसकी पहचान की है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ग्रोथ के अवसर के लिए हम सब मिलकर काम करें।

10 महीने पहले माइक्रोसॉफ्ट ने सीएटल ऑफिसों से 559 एम्प्लॉइज को निकाला

इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने वॉशिंगटन स्टेट में अपने बेलव्यू और रेडमंड ऑफिसों से 559 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाला था। इस छंटनी में माइक्रोसॉफ्ट के सिक्योरिटी ऑपरेशंस के एम्प्लॉइज शामिल थे।