Mia Khalifa : Hamas का समर्थन करने पर Pornstar Mia Khalifa को Playboy से निकाला गया

हमास ने कहा है कि बिना किसी चेतावनी के हर नागरिक के घर पर बमबारी करने पर वह एक इजरायली बंदी को मार देगा। आतंकी संगठन के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक वीडियो भाषण में कहा कि इजराइल को बंदियों की आजादी के बदले में "कीमत चुकाने" के लिए तैयार रहना चाहिए।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 10, 2023 13:17 IST
मिया खलीफा को इजरायल-हमास के बीच चल रहे संघर्ष पर उनकी टिप्पणियों के लिए निकाल दिया है

एडल्ट कंटेट वाली मैग्जीन प्लेबॉय ने पॉर्न स्टॉर Mia Khalifa को Israel-Hamas के बीच चल रहे संघर्ष पर उनकी टिप्पणियों के लिए निकाल दिया है। PlayBoy ने घोषणा की कि उसने खलीफा के साथ अपने रिश्ते को समाप्त कर दिया है। मेल में लिखा है, "हम आज आपको मिया खलीफा के साथ प्लेबॉय के रिश्ते को खत्म करने के अपने फैसले के बारे में बताने के लिए लिख रहे हैं, जिसमें हमारे क्रिएटर प्लेटफॉर्म पर मिया के प्लेबॉय चैनल को हटाना भी शामिल है। मिया खलीफा उस समय विवादों में घिर गई थीं जब उन्होंने इजरायल पर घातक हमले के बाद फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास का जोरदार समर्थन किया था। केवल प्लेबॉय ही नहीं, उन्हें इज़राइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में फिलिस्तीन के समर्थन के लिए कनाडा स्थित पॉडकास्टर और रेडियो शो होस्ट टॉड शापिरो के साथ पॉडकास्ट डील से भी बाहर कर दिया गया है।

Also Read: Israel-Hamas War: इजरायल-हमास जंग में 1300 लोगों की मौत, गाज़ा की पानी बिजली की सप्लाई भी बंद

हमास के हमले के परिणामस्वरूप कम से कम 900 लोगों की जान चली गई है जबकि 2,600 लोग घायल हो गए हैं। इज़रायली हमलों के परिणामस्वरूप, गाजा में अब तक 143 बच्चों और 105 महिलाओं सहित 704 लोग मारे गए हैं और 4,000 से अधिक घायल हुए हैं। इस बीच, हमास ने कहा है कि बिना किसी चेतावनी के हर नागरिक के घर पर बमबारी करने पर वह एक इजरायली बंदी को मार देगा। आतंकी संगठन के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक वीडियो भाषण में कहा कि इजराइल को बंदियों की आजादी के बदले में "कीमत चुकाने" के लिए तैयार रहना चाहिए।

फिलिस्तीन के समर्थन के लिए कनाडा स्थित पॉडकास्टर और रेडियो शो होस्ट टॉड शापिरो के साथ पॉडकास्ट डील से भी बाहर कर दिया गया है
