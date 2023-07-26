Online Gaming Tax पर 2 अगस्त को बैठक, Delta Corp 5% दौड़ा

हॉर्स रेस, ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी लगाने के फैसले पर जीएसटी काउंसिल की बैठक 2 अगस्त को होगी। जीएसटी परिषद ने 11 जुलाई को अपनी बैठक में सर्वसम्मति से ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर पूर्ण अंकित मूल्य पर 28% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया था। इसे प्रभावी बनाने के लिए, ऑनलाइन लाने के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 3 में संशोधन करने की आवश्यकता है।गेमिंग उद्योग ने कहा है कि अगर हर दांव पर जीएसटी लगाया गया तो कर का प्रभाव बहुत अधिक हो सकता है। जीएसटी परिषद भी इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर सकती है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह एजेंडे का हिस्सा है या नहीं।

हालांकि, ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने कर के प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है और कहा है कि यह कंपनियों को विदेश जाने के लिए मजबूर कर सकता है। निवेशकों ने इस प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री Narendra Modi को पत्र भी लिखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) भी इस मुद्दे को जीएसटी परिषद के समक्ष उठा सकता है और संभावित समीक्षा के लिए कह सकता है।