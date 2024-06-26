scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारSEBI की जांच के घेरे में मार्केट एक्सपर्ट संजीव भसीन

SEBI की जांच के घेरे में मार्केट एक्सपर्ट संजीव भसीन

मार्केट एक्सपर्ट संजीव भसीन पर गंभीर आरोप लगे हैं। IIFL सिक्योरिटीज के संजीव भसीन कथित तौर पर शेयर मार्केट में हेराफेरी के आरोपों के चलते घिर गए हैं। मामले की जांच SEBI कर रही है और संजीव भसीन की भूमिका जांच के घेरे में है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Jun 26, 2024 17:31 IST
SEBI की जांच के घेरे में मार्केट एक्सपर्ट
SEBI की जांच के घेरे में मार्केट एक्सपर्ट

मार्केट एक्सपर्ट संजीव भसीन पर गंभीर आरोप लगे हैं।  IIFL सिक्योरिटीज के संजीव भसीन कथित तौर पर शेयर मार्केट में हेराफेरी के आरोपों के चलते घिर गए हैं। मामले की जांच SEBI कर रही है और संजीव भसीन की भूमिका जांच के घेरे में है। 

Also Read: OYO ने दुबई में खोला पहला लग्जरी होटल, 2024 में 1 लाख भारतीय आगंतुकों को लाने की उम्मीद

advertisement

पंप-एंड-डंप क्या होता है? 

तो संजीव भसीन पर पंपिंग एंड डंपिंग का आरोप लगा है। देखिए पंप-ऐंड-डंप पूरी तरह से गैरकानूनी है, जिसमें कोई व्यक्ति झूठी जानकारी का इस्तेमाल कर शेयर की कीमत बढ़ाने की कोशिश करता है। इसमें किए जाने वाले दावे झूठे, गुमराह करने वाले और निजी फायदे से जुड़े होते हैं। यह काम अक्सर ऐसे व्यक्ति के जरिए किया जाता है जो कई लोगों पर अपने प्रभाव को छोड़ने में सक्षम होते हैं।

संजीव भसीन पर क्या हैं आरोप?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेबी की शुरुआती जांच से पता चला है कि भसीन एक निजी कंपनी को कुछ खास स्टॉक खरीदने का निर्देश देते थे। फिर टीवी में आकर दर्शकों के सामने उन शेयरों की सिफारिश रकते थे। जब शेयरों में रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ जाती थी और उसकी कीमत ऊपर चली जाती थी, वो निजी कंपनी शेयरों को बेच देती थी। जिससे उनकों फायदा होता था। इसकी पंप एंड डंप कहा जाता है। अब सेबी जांच में संजीव भसीन और इस निजी कंपनी के बीच रिश्तों की जांच कर ही है। 

Also Watch: Nvidia दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी के बारे में कमाल के फैक्ट्स

डिजिटल डिवाइसों की जांच

इतना ही नहीं बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक सेबी के अधिकारियों ने जांच के तौर पर भसीन के डिजिटल डिवाइसों की जांच की है। ये कदम सबूतों को इकट्ठा करने के लिए उठाया गया हैं। इतना ही नहीं  स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म IIFL सिक्योरिटीज ने बताया है कि संजीव भसीन उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर नहीं थे और कंपनी के साथ उनका कार्यकाल समय से पहले खत्म हो गया था। IIFL के मुताबिक संजीव भसीन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सलाहकार के रुप में जुड़े थे। उनका कार्यकाल 30 जून 2024 को खत्म होना था। हालांकि स्वास्थ्य कारणों के चलते संजीव भसीन का कॉन्ट्रैक्ट 17 जून 2024 को समय से पहले समाप्त हो गया है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jun 26, 2024