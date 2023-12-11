scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारMahindra & Mahindra के MD Anish Shah FICCI के प्रेसिडेंट नियुक्त

Mahindra & Mahindra के MD Anish Shah FICCI के प्रेसिडेंट नियुक्त

FICCI प्रेसिडेंट होने के अलावा डॉ. शाह UK इन्वेस्टमेंट काउंसिल के मेंबर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऑटोमोटिव गवर्नर्स काउंसिल के अध्यक्ष, क्लाइमेट चेंज पर इंडिया अलायंस ऑफ CEO के वाइस प्रेसिडेंट और इंडिया-ऑस्ट्रेलिया CEO काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Dec 11, 2023 09:43 IST
Anish Shah
Anish Shah

Mahindra & Mahindra के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप सीईओ Anish Shah को 2023-24 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। अनीश शाह सुभ्रकांत पंडा की जगह लेंगे। राजधानी दिल्ली में आयोजित FICCI के 96वें एनुअल कन्वेंशन में उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया। अनीश शाह ने कार्नेगी मेलॉन्स टेपर स्कूल ऑफ बिजनेस से PHD की है। उन्होंने इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। FICCI ने शाह के साथ 2023-24 की लीडरशिप के लिए Harshvardhan Agarwal को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, Anant Goenka को वाइस प्रेसिडेंट, Shubhrakant Panda को इमीडिएट वाइस प्रेसिडेंट और Shailesh K. Pathak को जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया है।

advertisement

Also Read: ₹74 हजार करोड़ बढ़ा HDFC का मार्केट कैप !

महिंद्रा ग्रुप ने शाह की नियुक्ति पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने X पोस्ट में ग्रुप ने लिखा, 'हम अपने ग्रुप के CEO और MD अनीश शाह को FICCI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए हार्दिक बधाई देते हैं। उनके एक्सपीरियंस और स्ट्रैटेजिक स्किल के साथ हम भारतीय कॉमर्स और इंडस्ट्री के भविष्य को आकार देने में उनके योगदान को लेकर उत्साहित हैं।'FICCI के न्यूली अप्वॉइंटेड प्रेसिडेंट अनीश शाह महिंद्रा ग्रुप से पहले 2009-14 तक GE कैपिटल इंडिया के प्रेसिडेंट और CEO थे। GE कैपिटल इंडिया में शाह टोटल 14 साल रहे। बैंक ऑफ अमेरिका के डेबिट प्रोडक्ट बिजनेस को शाह हेड कर चुके हैं। इसके अलावा शाह बोस्टन में बेन एंड कंपनी और मुंबई में सिटी बैंक के साथ भी काम कर चुके हैं। FICCI प्रेसिडेंट होने के अलावा डॉ. शाह UK इन्वेस्टमेंट काउंसिल के मेंबर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऑटोमोटिव गवर्नर्स काउंसिल के अध्यक्ष, क्लाइमेट चेंज पर इंडिया अलायंस ऑफ CEO के वाइस प्रेसिडेंट और इंडिया-ऑस्ट्रेलिया CEO काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Dec 11, 2023