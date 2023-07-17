AirPort पर मिली इतनी महंगी Maggi, ट्वीटर पर यूजर्स ने जताई हैरानी

पहले लोग मल्टीप्लेक्स में खाने की चीजों के दाम को लेकर परेशान थे लेकिन जीएसटी में आए बदलाव के बाद अब लोगों को राहत मिली है। लेकिन एयरपोर्ट भी एक ऐसी ही जगह है जहां खाने पीने की चीजों के दाम ज्यादा होते हैं। ऐसी ही एक ट्वीटर यूजर ने अपने एक पोस्ट में कहा कि उसने Maggi का ऑर्डर दिया और एक मैगी की कीमत 193 रूपये की मिली। यूजर ने ट्वीटर पर लिखा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि 193 रूपये में मसाला मैगी मिलेगी।

इस यूजर ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक मैगी के दाम 193 रूपये कैसे हो सकते हैं। सोशल मीडिया में यह बिल चंद सेकंड में चर्चा का विषय बन चुका है। अब एक यूट्यूबर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसे एयरपोर्ट पर एक प्लेट मैगी 193 रुपये में मिलने का दावा किया है। एक यूजर ने लिखा कि मुझे लगता है कि यह मैगी फ्लाइट के फ्यूल पर बनी है ! बस यही हो सकता है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि यह सिर्फ मैगी का प्राइस नहीं है ! इसमें एयरपोर्ट का किराया, मेंटेनेंस फीस, और GST समेत एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस लेने की फीस भी शामिल है। जबकि एक अन्य यूजर ने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताते हुए लिखा कि मैंने गोवा से घर आते वक्त एयरपोर्ट पर 250 रुपये में मैगी कप नूडल्स और 200 रुपये में स्मॉल मैंगो जूस खरीदा था।