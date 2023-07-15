WhatsApp लॉन्च करेगा 'एनिमेटेड अवतार' फीचर

मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप अपने यूजर्स को एक नया एक्सपीरियंस देने की तैयारी में है। Whatsapp जल्द ही एनिमेटेड अवतार फीचर पेश होने वाला है। फिलहाल यह फीचर एंड्रॉयड बीटा के लिए अंडर डेवलपमेन्ट स्टेज पर है। WABetaInfo के मुताबिक, इस फीचर से यूज़र्स के इंटरैक्शन एक्सपेरिंस को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. WABetaInfo वहस्टाप्प के डेवलपमेंट पैर नजर रखती है और उसका का कहना है कि यह ‘WhatsApp Animated Avatar pack’ गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध एंड्रॉयड 2.23.15.6 अपडेट के साथ यूज़र्स के लिए उपलब्ध होगा।

वॉट्सऐप के वीडियो कॉल फीचर पैर दिखेंगे यह अवतार

एंड्रॉइड की लेटेस्ट वॉट्सऐप बीटा अपडेट से पता चला कि मैसेजिंग ऐप 'अवतार पैक' के एनिमेटेड वर्जन पर काम कर रहा है। WABetaInfo ने आगामी एनिमेटेड अवतार फीचर का एक वीडियो भी साझा किया। वीडियो के अनुसार, वॉट्सऐप ने अवतार पैक का एक एडवांस वर्जन पेश किया है, जिसमें बहुत सारे अवतार शामिल हैं। इसका उद्देश्य स्टिकर को जीवंतता और व्यक्तित्व से भरना है, जिससे यूजर अधिक अभिव्यंजक और गतिशील संचार अनुभव में संलग्न हो सकें।

कंपनी ने हाल में किए कुछ बदलाव

कंपनी के कुछ पहले सुधार में फोटो लेकर आपके अवतार को कॉन्फिगर करने की क्षमता शामिल है, जिससे यह अवतार बनाने की प्रक्रिया ‘ऑटोमेटिक’ हो जाएगी। दूसरा सुधार अवतारों का एक नया विस्तारित संग्रह है, जो ‘ऑटोमेटिक’ से उन सभी यूजर्स के लिए रोल आउट हो जाता है, जो सीधे ऐप सेटिंग्स से अपना अवतार कॉन्फिगरेशन सेट करते हैं।

विंडोज यूजर्स को भी मिले नए फीचर

वॉट्सऐप ने अपने विंडोज यूजर्स के लिए हाल ही में एक नई सुविधा शुरू की, जो उनके पसंद के अनुसार टेक्स्ट आकार को कस्टमाइज करने में मदद करेगी। इस फीचर से यूज़र्स अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखने वाले टेक्स्ट को कस्टमाइजेशन कर सकेंगे।