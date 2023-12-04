L&T Finance Holdings Limited (LTFH) ने सब्सिडियरी के साथ विलय को पूरा किया

इक्विटी लिस्‍टेड होल्डिंग कंपनी एलएंडटी फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड (LTFH) ने आज अपनी सहायक कंपनियों, एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड (LTF), एलएंडटी इंफ्रा क्रेडिट लिमिटेड (LTICL) और एलएंडटी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड को खुद के साथ विलय के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने की घोषणा की है। एलटीएफएच एक लीडिंग एनबीएफसी है , इस विलय के साथ सभी लेंडिंग बिजनेस एक ही इकाई यानी एलटीएफएच के अंतर्गत रखे जाएंगे साथ ही यह इक्विटी लिस्‍टेड ऑपरेटिंग लेंडिंग एंटिटी बन जाएगी।

इन कंपनियों के संबंधित बोर्ड ने जनवरी 2023 में प्रस्तावित विलय को मंजूरी दे दी थी और शेयरधारकों, लेनदारों और रेगुलेटरी /वैधानिक प्राधिकरणों - भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), और स्टॉक एक्सचेंज से अब अनुमति मिल चुकी है। कंपनी का कहना है कि इस विलय से ग्रोथ, इनोवेशन और दीर्घकालिक सफलता के नए रास्ते खोलने में सक्षम होंगे। इन सभी लाभों से बेहतर गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा जो सभी हितधारकों के लिए स्थायी मूल्य पैदा करेगा।