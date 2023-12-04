Bitcoin Price Today: क्या BJP की जीत से Bitcoin भी भागा?

BJP की जीत से एक तरफ तो शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर Crypto में भी शानदार बुल रन देखने को मिल रहा है। क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन की कीमत में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। इसके चलते बिटकॉइन की कीमत 40,000 डॉलर के स्तर को पार कर गई है, जोकि मई 2022 के बाद बिटकॉइन का अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बिटकॉइन में तेजी क्यों आई और अब क्या क्या तेजी आगे भी जारी रहेगी? क्रिप्टो के बाजार में बिटकॉइन एक प्रतिशत की तेजी के साथ 40,005 डॉलर के आसपास कारोबार करता हुआ देखने को मिला। वहीं, 2023 की शुरुआत से अब तक बिटकॉइन में 142% की तेजी देखने को मिली है। पिछले कुछ महीनों में इस क्रिप्टोकरेंसी में 53% और एक महीने में 17% की तेजी देखने को मिली है। लेकिन सवाल है आखिर बिटकॉइन में तेजी अचानक क्यों आई है?

बिटकॉइन की कीमत में तेजी की वजह ब्याज दरों में कमी आने की उम्मीद और ETF के जरिए की जा रही खरीदारी को माना जा रहा है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में बताया गया कि बाजार ब्लैकरॉक की ओर से लाए जाने वाले बिटकॉइन के पहले ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अप्रूवल का इंतजार कर रहा है। उम्मीद है कि जनवरी तक अमेरिकी सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन यानी SIC के जरिए इसे मंजूरी दे दी जाएगी। क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री से जुड़े जानकारों ने बिटकॉइन में तेजी से बढ़ोतरी के दौर को देखते हुए 2024 में इसके 1 लाख डॉलर से ज्यादा के ऑल टाइम हाई यानी अब तक की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचने का अनुमान लगाया है। कई एक्सपर्ट्स बिटकॉइन की कीमत बढ़ने को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेजर के CEO Pascal Gauthier ने अपने इंटरव्यू में बताया कि ऐसा लग रहा है जैसे की 2023 उस तेजी के लिए तैयार होने का साल था, जो अभी आना बाकी है। साल 2024 और 2025 के लिए सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है। 2023 में जारी बंपर तेजी के बाद भी बिटकॉइन की कीमत अपने उच्चस्तर से काफी नीचे बनी हुई है। महामारी के समय में बिटकॉइन की कीमत नवंबर 2021 में अपने सबसे उच्चतम स्तर करीब 69,000 डॉलर के करीब पहुंच गई थी। इसके बाद 2022 में FTX में धोखाधड़ी के लिए सैम बैंकमैन-फ्राइड पर कार्रवाई और बिनेंस के संस्थापक चांगपेंग झाओ पर जुर्माने के कारण बिटकॉइन क्रैश देखने को मिला था। बिटकॉइन के अलावा अन्य क्रिप्टो करेंसी जैसे एथर और BNB में भी तेजी देखी जा रही है।