Kotak Mahindra Insurance ने लॉन्च किया नया इंश्योरेंस प्रोडक्ट

कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (कोटक लाइफ) ने आज TULIP - टर्म विद यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के लॉन्च की घोषणा की है। टर्म विद यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान एक यूनिट लिंक्ड टर्म इंश्योरेंस प्लान है, जो ग्राहक को यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) की तरह रिटर्न हासिल करने का अवसर देते हुए सालाना प्रीमियम का 100 गुना तक लाइफ कवर प्रदान करता है। यह गंभीर बीमारियों और आकस्मिक मृत्यु से अतिरिक्त सुरक्षा भी प्रदान करता है।

advertisement

Also Read: AU Small Finance ने लॉन्च किया 'स्वदेश सेविंग्‍स अकाउंट' और 'स्वदेश करंट अकाउंट'

कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, महेश बालासुब्रमण्यम ने कहा कि ग्राहक की जरूरतों पर फोकस हमेशा से ही कोटक लाइफ का डीएनए रहा है। TULIP यानी टर्म विद यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान हमारे ग्राहकों को टर्म प्लान की तरह व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है और यूलिप (ULIP) की तरह अपनी संपत्ति बढ़ाने का अवसर भी प्रदान करता है। इसका उद्देश्य अपने ग्राहकों की मुख्य वित्तीय जरूरतों का ख्याल रखना है। टर्म विद यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (TULIP) किसी भी व्यक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम है। यह हमारे ब्रांड द्वारा किए गए वादे 'हम हैं...हमेशा' के अनुरूप है, जहां हम अपने ग्राहकों को उनकी यात्रा के हर कदम पर साथ देने का आश्वासन देते हैं।