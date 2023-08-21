KEC इंटरनेशनल के शेयर 8% बढ़े, जानिए वजह

आरपीजी समूह की कंपनी केईसी इंटरनेशनल के शेयरों में आज 8% की बढ़ोतरी हुई, जब कंपनी ने कहा कि उसे अपने विभिन्न व्यवसायों में 1,007 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिले हैं। बीएसई पर स्टॉक 623.95 रुपये के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 8.02% बढ़कर 674 रुपये पर पहुंच गया। कंपनी के कुल 0.50 लाख शेयरों में आज बीएसई पर 3.29 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। केईसी इंटरनेशनल का मार्केट कैप बढ़कर 16,827 करोड़ रुपये हो गया।

एक वर्ष में, स्टॉक में 60.41% की वृद्धि हुई है और इस वर्ष की शुरुआत से 34.71% की वृद्धि हुई है। 18 अगस्त (शुक्रवार) को बीएसई पर स्टॉक 2.26% गिरकर 623.95 रुपये पर बंद हुआ।

कंपनी के सिविल बिजनेस वर्टिकल ने पूर्वी भारत में एक मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल के डिजाइन, आयरिंग, खरीद और निर्माण के लिए ऑर्डर जीता। कंपनी के ट्रांसमिशन और वितरण व्यवसाय को मध्य पूर्व में 380 केवी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है। केबल व्यवसाय को भारत और विदेशों में विभिन्न प्रकार के केबलों की आपूर्ति के ऑर्डर मिले हैं।

कंपनी ने कहा कि कि इन ऑर्डरों के साथ, हमारा YTD (वर्ष दर वर्ष) ऑर्डर सेवन 5,500 करोड़ रुपये से अधिक के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है, जो पिछले साल से 15% की मजबूत वृद्धि दर्ज करता है। केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड आरपीजी समूह की प्रमुख कंपनी है। मुंबई में मुख्यालय वाली यह कंपनी इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) के कारोबार में लगी हुई है। कंपनी बिजली पारेषण और वितरण, रेलवे, सिविल, सौर, स्मार्ट इंफ्रा और केबल जैसे प्रमुख क्षेत्रों में काम करती है।