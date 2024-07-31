ITR Filing: समय रहते कर लीजिए ITR से जुड़े ये काम ! वरना हो सकता है भारी नुकसान ?

FY 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा तेजी से नजदीक आ चूकी है, 31 जुलाई 2024 आखिरी दिन बचा है। टेक्सपेयर्स समय रहते ITR के परेशानि, दंड और जटिलताओं से बचने के लिए अपनी फाइलिंग को तुरंत पूरा करें।

स्टेप 1: ऐसे करें ऑनलाइन कर जमा -

advertisement

ITR फाइल करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया

1. Income Tax की वेबसाइट पर जाएं।

2. वेबसाइट पर लॉगिन करें: incometax.gov.in पर जाएं।

3. पंजीकरण करें: यदि आप पहली बार फाइल कर रहे हैं, तो आपको पंजीकरण करना होगा। अपने PAN Number का उपयोग करके एक खाता बनाएं।

Also Read: ITR Filing: जानिए कौन 31 जुलाई के बाद भी फाइल कर सकते हैं ITR

स्टेप 2: फॉर्म का चयन करें

1. फॉर्म चुनें: अपनी आय के अनुसार सही ITR फॉर्म का चयन करें। सामान्यत: व्यक्तियों के लिए ITR-1 या ITR-2 फॉर्म का उपयोग किया जाता है।

2. फॉर्म भरें: सभी आवश्यक जानकारी जैसे कि आय, कटौतियाँ, और अन्य विवरण भरें।

स्टेप 3: दस्तावेज़ अपलोड करें

1. दस्तावेज़ संलग्न करें: यदि आवश्यक हो, तो अपने आय और कटौतियों के समर्थन में दस्तावेज़ अपलोड करें।

2. सत्यापन करें: सभी विवरणों की जांच करें और सुनिश्चित करें कि कोई त्रुटि न हो।

स्टेप 4: भुगतान करें

1. कर का भुगतान: यदि आपको कोई कर बकाया है, तो उसे ऑनलाइन भुगतान करें। यह प्रक्रिया सरल है और आपको विभिन्न भुगतान विकल्प जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करने की अनुमति देती है।

2. भुगतान रसीद प्राप्त करें: भुगतान करने के बाद, रसीद को सुरक्षित रखें।

स्टेप 5: रिटर्न जमा करें

1. रिटर्न जमा करें: सभी जानकारी भरने के बाद, ITR फाइल करने के लिए 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

2. ई-वेरिफिकेशन: रिटर्न जमा करने के बाद, इसे ई-वेरीफाई करें। आप आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग, या अन्य विकल्पों का उपयोग करके इसे कर सकते हैं।

अंतिम तिथि के बाद क्या होगा?

यदि आप 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करते हैं, तो आपको दंड का सामना करना पड़ सकता है। दंड की राशि ₹5,000 तक हो सकती है, यदि आपकी आय ₹5,00,000 से अधिक है। इसके अतिरिक्त, बकाया कर पर 1% प्रति माह ब्याज भी लगेगा।

आवश्यक प्रक्रिया

Income Tax Return फाइल करना एक आवश्यक प्रक्रिया है और इसे समय पर करना महत्वपूर्ण है। अंतिम तिथि नजदीक है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप सभी चरणों का पालन करें और अपनी रिटर्न समय पर दाखिल करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, तो आप अपने चार्टर्ड एकाउंटेंट से संपर्क कर सकते हैं या आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं।