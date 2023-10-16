India Vs Pakistan Match: मैच के दौरान हुई कंडोम की जमकर बिक्री

भारत-पाकिस्तान के बीच बेहद शानदार मुकाबला रहा। इस मौके पर फैंस की तो चांदी हुई ही साथ ही जो भी कंपनी इस मैच से डायरेक्ट और इन डायरेक्टर जुड़ी, सबने इस मौके को भुनाया। Ahmedabad के Narendra Modi Stadium में करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों ने मैच देखा। मैच में भारत ने पाकिस्तान को करारी हार दी है। जिसके बाद स्टेडियम ही नहीं बल्कि रेस्टोरेंट्स, बार, पब, स्विगी सभी ने जमकर कमाई की। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात थी कि Swiggy ने एक ट्वीट किया। जिसने सबको हैरान कर दिया। स्विगी ने बताया कि मैच के दौरान स्विगी की जमकर Condom की सेल हुई। स्विगी ने बताया कि उसके Instamart से कुछ ही घंटों में हजारों कंडोम बिक गए। ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी इंस्टामार्ट के पास मैच के दौरान 3509 कंडोम के ऑर्डर आए।

दरअसल भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान स्विगी इंस्टामार्ट पर करीब 3509 कंडोम आर्डर हुए हैं। स्विगी ने खुद इस बात की जानकारी एक्स पर दी है। स्विगी ने पोस्ट में लिखा कि 3509 कंडोम का ऑर्डर दिया गया, कुछ खिलाड़ी आज मैदान से बाहर खेल रहे हैं। वहीं, एक दूसरे यूजर ने इसपर कमेंट करते हुए लिखा कि, कम से कम वो खेल तो रहे हैं, पाकिस्तान की तरह सरेंडर तो नहीं किया। सिर्फ कंडोम ही नहीं बल्कि मैच के दौरान की और चीजों का भी जमकर ऑर्डर दिया गया। जिसमें दूसरे नंबर पर बिरयानी का भी जमकर ऑर्डर किया गया। स्विगी ने एक्स पर बताया कि उसे भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले के दौरान हर मिनट 250 से ज्यादा बिरयानी के ऑर्डर मिले।

मैच शुरू होने के बाद से स्विगी को हर मिनट 250 बिरयानी का ऑर्डर दिया गया। कंपनी ने कहा कि चंडीगढ़ में एक परिवार ने एक बार में 70 बिरयानी का ऑर्डर दिया। ऐसा लगता है कि वे पहले से ही जश्न मना रहे थे। इसके अलावा मैच के दौरान भारतीयों ने 1 लाख से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर भी दिया। ब्लू लेज, ग्रीन लेज़ के करीब 11,000 और 8,504 पैकेट्स का ऑर्डर मैच के दौरान आर्डर किए गए हैं। यानि की भारत-पाकिस्तान के मैच का फैंन ने हर तरह से लुत्फ उठाया।