Salman Khan और Pooja Hegde -स्टारर कमर्शियल एक्शन Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में एक ठीक-ठाक शुरूआत दी है। यह फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ रुपये के करीब पहुंच रही है क्योंकि इसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में 68.17 करोड़ रुपये की कमाई की है।

Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan

फिल्म समीक्षक और व्यापार विश्लेषक तरण आदर्श के अनुसार, सलमान खान की इस नई फिल्म ने शुक्रवार को 15.81 करोड़ रुपये,

शनिवार को 25.75 करोड़ रुपये और रविवार को 26.61 करोड़ रुपये कमाए।आदर्श ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का श्रेय सलमान खान की स्टार पावर और ईद की छुट्टी को दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि सप्ताहांत में अच्छी संख्या के बावजूद किसी का भाई किसी की जान की असली परीक्षा सोमवार से शुरू होगी।किसी का भाई किसी की फिल्म 2014 की तमिल फिल्म वीरम की रीमेक है। फिल्म भाईजान नाम के एक ईमानदार व्यक्ति पर केंद्रित है जो अपने भाइयों के साथ रहता हैऔर विवादों को निपटाने के लिए हिंसक तरीकों का इस्तेमाल करता है। हालांकि वह अपनी प्रेमिका की खातिर अपने तरीके सुधारने का फैसला करता है।

सलमान खान और पूजा हेगड़े के अलावा, फिल्म में वेंकटेश दुग्गुबाती, भूमिका चावला, पलक तिवारी, शहनाज गिल, राघव जुयाल, जस्सी गिल, सिद्धार्थ निगम और विजेंदर सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में राम चरण और यो यो हनी सिंह की कैमियो भूमिका भी है।