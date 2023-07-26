दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश, आईएमडी ने 29 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका जताई

आज यानि बुधवार की सुबह दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिससे दिल्ली के आईटीओ और नोएडा के सेक्टर 18 जैसे इलाकों में जलभराव हो गया। सड़कों पर जलभराव और दृश्यता की कमी के कारण वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में बारिश के कारण हिंडन नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई घर और सड़कें जलमग्न हो गईं।

इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 25-29 जुलाई के दौरान उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की/मध्यम बारिश के साथ अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश और कोंकण, गोवा में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ हल्की/मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है।

मौसम कार्यालय ने 26 जुलाई को पश्चिमी राजस्थान, 28 और 29 जुलाई को पूर्वी उत्तर प्रदेश, 26 और 27 जुलाई को पूर्वी राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में इसी तरह की मौसम स्थिति की भविष्यवाणी की है। कुछ हिस्सों में हल्की/मध्यम बारिश के साथ अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। ओडिशा 28 जुलाई तक और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम 27 और 28 जुलाई को। मौसम विभाग के अनुसार, बिहार में 28 जुलाई से हल्की/मध्यम बारिश होने की संभावना है।

तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में 26 जुलाई को हल्की/मध्यम वर्षा के साथ अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल और माहे के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होने की संभावना है। 27 जुलाई तक इसी तरह का मौसम रहेगा। आईएमडी ने 28 जुलाई तक तेलंगाना में हल्की/मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी की है।

29 जुलाई तक अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में 28 और 29 जुलाई को हल्की/छिटपुट वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 27 और 28 जुलाई को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी बारिश होने की संभावना है।