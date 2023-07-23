उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद दिल्ली में यमुना फिर खतरे के निशान पर पहुंची

उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के बाद पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर 205.33 मीटर के खतरे के निशान के आसपास मंडरा रहा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर शुक्रवार को पुराने रेलवे ब्रिज पर खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर गया। लेकिन फिर, शनिवार की सुबह यह फिर से सीमा से नीचे गिर गया। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार शाम 6 बजे जल स्तर 205.34 मीटर से गिरकर शनिवार सुबह 9 बजे 205.29 मीटर हो गया। सीडब्ल्यूसी के आंकड़ों के मुताबिक, यमुनानगर स्थित हथिनीकुंड बैराज पर सुबह 9 बजे प्रवाह दर 1.47 लाख क्यूसेक थी, जो 13 जुलाई के बाद सबसे अधिक है।

इसके बाद दिल्ली सरकार ने निचले इलाकों के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। अधिकारियों ने कहा कि उत्तरी पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश से नदी में जल स्तर फिर से बढ़ सकता है, जिससे दिल्ली के बाढ़ प्रभावित निचले इलाकों में पुनर्वास प्रयासों में और देरी होगी।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 25 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली में सप्ताहांत में हल्की बारिश होगी। पिछले हफ्ते, बढ़ते जल स्तर के कारण वजीराबाद में एक पंपिंग स्टेशन में बाढ़ आ गई, जो वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला जल उपचार संयंत्रों को कच्चे पानी की आपूर्ति करता है, जो दिल्ली की जल आपूर्ति का लगभग 25 प्रतिशत है।