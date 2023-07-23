scorecardresearch
उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद दिल्ली में यमुना फिर खतरे के निशान पर पहुंची

दिल्ली में यमुना का जलस्तर शुक्रवार को पुराने रेलवे ब्रिज पर खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर गया। लेकिन फिर, शनिवार की सुबह यह फिर से सीमा से नीचे गिर गया।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Jul 23, 2023
उत्तराखंड में भारी बारिश
उत्तराखंड में भारी बारिश

उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के बाद पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर 205.33 मीटर के खतरे के निशान के आसपास मंडरा रहा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर शुक्रवार को पुराने रेलवे ब्रिज पर खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर गया। लेकिन फिर, शनिवार की सुबह यह फिर से सीमा से नीचे गिर गया। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार शाम 6 बजे जल स्तर 205.34 मीटर से गिरकर शनिवार सुबह 9 बजे 205.29 मीटर हो गया। सीडब्ल्यूसी के आंकड़ों के मुताबिक, यमुनानगर स्थित हथिनीकुंड बैराज पर सुबह 9 बजे प्रवाह दर 1.47 लाख क्यूसेक थी, जो 13 जुलाई के बाद सबसे अधिक है।

इसके बाद दिल्ली सरकार ने निचले इलाकों के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। अधिकारियों ने कहा कि उत्तरी पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश से नदी में जल स्तर फिर से बढ़ सकता है, जिससे दिल्ली के बाढ़ प्रभावित निचले इलाकों में पुनर्वास प्रयासों में और देरी होगी।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 25 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली में सप्ताहांत में हल्की बारिश होगी। पिछले हफ्ते, बढ़ते जल स्तर के कारण वजीराबाद में एक पंपिंग स्टेशन में बाढ़ आ गई, जो वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला जल उपचार संयंत्रों को कच्चे पानी की आपूर्ति करता है, जो दिल्ली की जल आपूर्ति का लगभग 25 प्रतिशत है।

Jul 23, 2023