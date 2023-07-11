Adani-Hindenburg मामले में टली सुनवाई , 14 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

scorecardresearch
Supreme Court ने Adani-Hindenburg मामले में सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने कहा है कि SEBI का एफिडेविट देखने के लिए हमें समय चाहिए। अब अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का कहना था कि SEBI 2016 से ही अडाणी ग्रुप की जांच कर रहा है, ऐसे में सेबी को और समय देना सही नहीं है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi, Jul 11, 2023
Adani-Hindenburg मामले में Supreme Court ने 11 जुलाई को सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने कहा है कि SEBI का एफिडेविट देखने के लिए हमें समय चाहिए। इससे पहले सेबी ने 10 जुलाई को कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान 41 पन्नों का एफिडेविट दाखिल किया था। इसमें कोर्ट को एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों की जानकारी दी गई थी। इसके साथ ही एक्सपर्ट कमेटी से मिली सलाहों पर जवाब दाखिल किया जा चुका है। साथ ही कोर्ट से रिपोर्ट पर उचित आदेश देने का आग्रह भी किया था। इससे पहले 15 मई को कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी। तब सेबी ने अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में अपनी जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय मांगा था। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का कहना था कि SEBI 2016 से ही अडाणी ग्रुप की जांच कर रहा है, ऐसे में सेबी को और समय देना सही नहीं है।

वहीं, सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट में बताया कि वो 2016 से अडाणी ग्रुप की कंपनियों की कोई जांच नहीं कर रही है और ऐसे सभी दावे तथ्यात्मक रूप से निराधार हैं। हालांकि सरकार ने 2021 में लोकसभा में कहा था कि सरकार अडाणी ग्रुप की जांच कर रही है। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए कहा कि वो अडाणी ग्रुप के खिलाफ 2016 से कोई जांच नहीं कर रही है। ऐसे में उसे जांच के लिए और समय चाहिए।

कोर्ट ने कहा है कि SEBI का एफिडेविट देखने के लिए हमें समय चाहिए

Jul 11, 2023