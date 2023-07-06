‘बाल-बाल’ भी नहीं बचेंगे और पैसे भी, कहां हेयरकट पड़ेगा सबसे महंगा
World of Statistics ने मेन्स हेयरकट प्राइसिस पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में अलग-अलग देशों में पुरुषों के हेयर कट की एवरेज कीमतों का जिक्र किया गया है। जिसके मुताबिक कई देशों में बाल कटवाना मतलब अच्छी-खासी रकम देकर जेब ढीली करना है। नॉर्वे मे पुरुषों को बाल कटवाने की क़ीमत 64 डॉलर यानि की भारतीय रुपयों में 5,326 रुपये देनी पड़ती है।
क्या आप नॉर्वे या जापान घूमने जा रहे हैं? तो जाने से पहले भारत में ही बाल कटवा लीजिए। क्योंकि इन देशों में हेयर कट करवाना एक महंगा सौदा है।
आइए जानते हैं कि किन-किन देशों में बाल कटवाने की क़ीमत कितनी-कितनी चुकानी पड़ती है।
टॉप 5 सबसे महंगे हेयर कट क़ीमत वाले देश
World of Statistics की लिस्ट में सबसे टॉप पर है नॉर्वे। जहां पर पुरुषों को बाल कटवाने की क़ीमत 64 डॉलर यानि की भारतीय रुपयों में 5,326 रुपये देनी पड़ती है। सोचिये कि इतने रुपयों में आप 5 JIO फ़ोन और एक पिज़्ज़ा ख़रीद सकते हैं। या फिर अपनी फ़ैमिली के साथ एक बढ़िया डिनर का आनंद भी ले सकते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर जापान है। यहां भी हेयरकट करवाना महंगा है। एक हेयरकट की क़ीमत 56 डॉलर यानि 4,622 रुपये है। तीसरे नंबर पर डेनमार्क है, 3,977 रुपये, चौथे नंबर पर स्वीडेन, 3,806 रुपये और पांचवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है जहां, 3,794 रुपये कीमत चुकानी होती है।
टॉप 5 सबसे कम हेयर कट क़ीमत वाले देश
ज़ाम्बिया में बाल कटवाने की क़ीमत सबसे कम है, आप 1.65 डॉलर यानि की 136 रुपये में इस देश में अपने सिर के बाल कटवा सकते हैं। वहीं नाईजीरिया में आपको बाल कटवाने के लिए 151 रुपय देने पड़ेंगे, अर्जेंटीना में 260 रुपये। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, पाक में सिर के बाल कटवाने की क़ीमत भारत से कम है, यहां बाल कटवाने की क़ीमत 366 रुपये है जबकि भारत में क़ीमत करीब 436 रुपये है।
World of Statistics ने मेन्स हेयरकट प्राइसिस लिस्ट में कुल 39 देश शामिल किए गए है। जिसमें Switzerland, France, England, Germany, Spain, Brazil जैसे देश भी है।
ये रही सभी देशों की पूरी लिस्ट: