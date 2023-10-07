GST Council Meeting: बोर्ड की मीटिंग में क्या हो सकता है फैसला ?

7 अक्टूबर को GST Council की बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स पर जीएसटी की दर कम की जा सकती है। आज बैठक में शराब इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिल सकती है। जीएसटी काउंसिल की ओर से शराब इंडस्ट्री (Liquor Industry) को क्लैरिटी देने के लिए मॉलेसीस पर जीएसटी को 28 फीसदी से कम करके 5 फीसदी किया जा सकता है। बैठक में कंजम्पशन के लिए अल्कोहलिक शराब को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ENA पर टैक्स लगाने को लेकर क्लैरिफाई किया जा सकता है।

इसके अलावा मिलेट (Millet) यानी मोटे अनाज पर भी जीएसटी की दरों में कटौती को लेकर चर्चा हो सकती है। मोटे अनाज के प्रोडक्शन में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। इनकी खेती कम पानी के साथ कम उपजाऊ भूमि में भी हो जाती है। इतना ही नहीं, इसकी खेती में यूरिया और दूसरे कमेकिल खाद की भी कोई जरूरत नहीं होती है। कंपनियों को लोन के बदले ऑफर की जाने वाली कॉरपोरेट गारंटी पर जीएसटी लगाने की भी तैयारी की जा सकती है। GST कॉरपोरेट गारंटी या बॉन्ड के 1 फीसदी पर 18 फीसदी लग सकता है। इंश्योरेंस प्रीमिम (Insurance Premium) पर भी बड़ा एलान हो सकता है। इसपर जीएसटी दरों पर क्लारिफिकेशन आने की उम्मीद है।