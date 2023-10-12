scorecardresearch
TCS का Work From Home कल्चर को अलविदा !

पिछले महीने ही यह घोषणा की गई थी कि टीसीएस ने घर से काम करने को पूरी तरह से अलविदा कह दिया है और 1 अक्टूबर से अपने कर्मचारियों को सप्ताह में पांच दिन कार्यालय वापस बुलाया है। कंपनी का मानना है की "हम दृढ़ता से मानते हैं कि उन्हें काम पर आने की जरूरत है ताकि नए कार्यबल टीसीएस के बड़े कार्यबल के साथ एकीकृत हो जाएं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 12, 2023 16:42 IST
TCS ने कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई ‘वर्क फ्रॉम होम’ (WFH) को खत्म कर द‍िया है

देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने Covid महामारी के दौरान शुरू की गई ‘वर्क फ्रॉम होम’ (WFH) को खत्म कर द‍िया है। इसके साथ ही अपने सभी 6.14 लाख कर्मचारियों को ऑफ‍िस आकर काम करने के लिए कहा है। कोव‍िड महामारी के बाद ऐसा कदम उठाने वाली टीसीएस पहली बड़ी आईटी कंपनी है। टीसीएस के एचआर हेड मिलिंद लक्कड़ ने बताया कि कंपनी का मानना है कि ऑफ‍िस में बैठकर काम करने से प्रोडक्‍ट‍िव‍िटी  बढ़ती है। इसलिए सभी कर्मचारियों से ऑफ‍िस आने को कहा है। पिछले महीने ही यह घोषणा की गई थी कि टीसीएस ने घर से काम करने को पूरी तरह से अलविदा कह दिया है और 1 अक्टूबर से अपने कर्मचारियों को सप्ताह में पांच दिन कार्यालय वापस बुलाया है। कंपनी का मानना हे की "हम दृढ़ता से मानते हैं कि उन्हें काम पर आने की जरूरत है ताकि नए कार्यबल टीसीएस के बड़े कार्यबल के साथ एकीकृत हो जाएं, और यही एकमात्र तरीका है जिससे वे टीसीएस मूल्यों और टीसीएस तरीके को सीखेंगे और समझेंगे और आंतरिक रूप से अपनाएंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को लगता है कि पद पर बने रहना बेहतर है। हमारे लगभग 70%  कर्मचारियों ने इस स्तर पर कार्यालय आना शुरू कर दिया है, जो एक बहुत अच्छी बात है। हमने जो बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की हैं और जिस तरह की छंटनी का अनुभव हमने किया है, उसे देखते हुए हमारा मानना है कि हर किसी को शामिल करना उचित है। इस स्तर पर कार्यालय में वापस आना, जो टीसीएस के लिए समय की मांग है। टीसीएस इससे पहले ऑफर लेटर सौंपने के बाद नए लोगों को शामिल करने में देरी को लेकर सुर्खियों में आई थी। कंपनी के मानव संसाधन प्रमुख ने भी इन रिपोर्टों को संबोधित किया और कहा कि कंपनी अपने द्वारा दिए गए सभी प्रस्तावों का "सम्मान" करेगी, हालांकि "व्यावसायिक आवश्यकताओं" के कारण इन लोगों के शामिल होने में देरी हो सकती है। इस साल जून में, टीसीएस अभी भी हाइब्रिड वर्किंग मॉडल में काम कर रहा था, जहां लोगों को सप्ताह में तीन बार कार्यालय आना पड़ता था। उसी महीने, आईटी दिग्गज ने कर्मचारियों को चेतावनी जारी कर कार्यालय से काम करने के आदेश का पालन करने को कहा था। पिछले कई महीनों से हम भारत में सहयोगियों को कार्यालय लौटने और कार्यस्थल पर सप्ताह में 3 दिन बिताने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इससे हमारे कई लोगों के कार्यालय लौटने से अच्छे परिणाम मिले हैं। हमारा उद्देश्य है कि सभी सहयोगी काम करें।  कंपनी ने एक बयान में कहा, "महीने में औसतन सप्ताह में कम से कम 3 दिन कार्यालय, और उसी दिशा में हम अपने सभी समूहों के साथ काम करना जारी रखते हैं।

कोव‍िड महामारी के बाद ऐसा कदम उठाने वाली टीसीएस पहली बड़ी आईटी कंपनी है

Oct 12, 2023