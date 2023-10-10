Dabur India Limited ने Innovation Cloud-Model को अपनाया

Dabur India Limited Cloud Migration पूरा करने वाली पहली भारतीय फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी FMCG कंपनी बन गई है। इस कदम का मकसद बिजनस में डाबर की रेजिलेंस को बढ़ाना और उसके IT ऑपरेशन पर कंट्रोल को मजबूत करना है। कंपनी के इस बदलाव से रिटेलर्स, पार्टनर्स, कर्मचारियों और कंज्यूमर्स के लिए सर्विसेज बेहतर होने की उम्मीद है। क्लाउड-ओनली मॉडल को अपनाकर डाबर अपने सभी ऑपरेशन में 360-डिग्री निगरानी सुनिश्चित कर सकेगा, जिससे एफिशिएंसी और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। डाबर इंडिया लिमिटेड के ग्लोबल चीफ इंफॉर्मेशन कौस्तुभ डबराल ने कहा, क्लाउड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसकी मजबूत डेटा फाउंडेशन की मदद से डाबर को एक इंटेलिजेंट, सस्टेनेबल एंटरप्राइज में बदल दिया जाएगा। डबराल ने कहा, इसमें नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को तेजी से इनोवेट करने और बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस प्रदान करने की क्षमता होगी। इस कदम से डाबर को कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने और 2045 तक नेट जीरो हासिल करने में भी मदद मिलेगी।

डिजिटल कोर की स्थापना डाबर को रियल टाइम पर डेटा इनसाइट्स हासिल करने में सक्षम बनाती है। SAP और माइक्रोसॉफ्ट जैसे इंडस्ट्री लीडर्स के सहयोग से क्लाउड माइग्रेशन 10 महीनों में पूरा किया गया। इसमें एक्सेंचर ने इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर की भूमिका निभाई, जबकि थौसेंट्रिक ने जोरिएंट के तहत प्रोग्राम मैनेजमेंट और गवर्नेंस का निरीक्षण किया। एज्योर पसंदीदा प्राइमरी क्लाउड प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा। डाबर ने अपने सभी कंप्यूटर प्रोग्रामों को अपने डेटा सेंटर से माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और SAP राइज जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर कर दिया है। नॉन-SAP प्रोग्राम एज्योर पर हैं, और SAP वाले राइज पर हैं। इस बदलाव के साथ डाबर अपने डिजिटल सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए ओपन AI जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली पहली बड़ी भारतीय कंज्यूमर कंपनी है। SAP के साथ राइज का यह कदम डाबर को बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का एक पूरा सेट प्रदान करता है।