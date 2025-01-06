Gold-Silver Price: साल के पहले सोमवार को गिरा सोने-चांदी का भाव, इतनी कम हुई कीमत

भारत में महिलाओं का सोने-चांदी के प्रति काफी लगाव है। यह इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफी अच्छा ऑप्शन है। हालांकि, पिछले साल सोने में आई जबरदस्त तेजी के बाद लोग इसकी कीमत गिरने का इंतजार करते हैं। सोने-चांदी की कीमत में बदलाव जारी है। आज इनकी कीमतों में नरमी आई है। ऐसे में आपको गोल्ड या सिल्वर खरीदने से पहले एक बार इनकी लटेस्ट कीमतों (Gold-silver Latest Price) पर नजर डाल देना चाहिए।

आज क्या है सोना-चांदी का भाव (Gold-silver Price On 6 January 2025)

आज सर्राफा बाजार में सोना की कीमत 76,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं, चांदी 87,000 रुपये किलो है। अगर 24 कैरेट के 10 ग्राम गोल्ड की कीमत जानें तो वह 76948 रुपये है। वहीं, प्योर चांदी की कीमत 87568 रुपये किलोग्राम है।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (India Bullion And Jewellers Association) के अनुसार पिछले हफ्ते शुक्रवार को 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 77504 रुपये था। इस आधार पर शुक्रवार की तुलना में आज सोना-चांदी सस्ता हुआ है।

IBJA की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 70484 रुपये प्रति 10 ग्राम है और 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 57711 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

ऐसे चेक करें लेटेस्ट रेट

आप मिस्ड कॉल के जरिये भी सोने-चांदी का लेटेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको 8955664433 पर मिसड कॉल देना होगा। इसके अलावा आप IBJA के ऑफिशियल वेबसाइट (ibjarates.com) पर जाकर ताजा कीमत जान सकते हैं।

रोज अपडेट होते हैं प्राइस

इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (Indian Bullion Jewelers Association) रोजाना गोल्ड-सिल्वर के प्राइस अपडेट करते हैं। IBJA पूरे देश के समान तीमत जारी करता है। इन कीमतों में टैक्स और जीएसटी शामिल नहीं होते हैं। हमने आपको ऊपर जो कीमत बताई है उसनें टैक्स और जीएसटी (Goods & Service Tax-GST) शामिल नहीं है। हर राज्य का सर्राफा बाजार अपने अनुसार टैक्स लगाता है। इस वजह से सभी शहरों में इनके दाम अलग बन जाते हैं।

