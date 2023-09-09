G20 शिखर सम्मेलन: विदेशी कर सकेंगे UPI का इस्तेमाल

scorecardresearch
NewsकारोबारG20 शिखर सम्मेलन: विदेशी कर सकेंगे UPI का इस्तेमाल

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 9, 2023 11:59 IST
नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने वाले विदेशी प्रतिनिधि अब भारतीय बैंक खाते के बिना भुगतान करने के लिए ई-रुपी और यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं। आरबीआई में भुगतान और निपटान विभाग के महाप्रबंधक कश्यप बालाकृष्णन ने जी20 में केंद्रीय बैंक के मंडप में बिजनेस टुडे को बताया: "विदेशी नागरिकों के पास भारत आने पर यूपीआई या अन्य डिजिटल भुगतान प्रणालियों का उपयोग करने का विकल्प नहीं था। लेकिन अब, वे भारत में भुगतान के लिए यूपीआई और ई-रुपी दोनों का उपयोग कर सकते हैं।" उन्होंने बताया, "पहला विकल्प यूपीआई वन वर्ल्ड है। इसके जरिए भारतीय बैंक खाते के बिना भी विदेशी प्रतिनिधि डिजिटल भुगतान कर सकते हैं।"

Also Read: G20 मेहमानों का स्वागत करेगी AI एंकर, गीता टूल से मिलेगा हर सवाल का जवाब, मेहमनों के लिए खास तैयारी

यह सेवा इस साल की शुरुआत में फरवरी में शुरू की गई थी और यह विशेष रूप से भारत में विदेशी आगंतुकों के लिए है। यह UPI सेवाओं के साथ एकीकृत प्रीपेड भुगतान साधन (PPI) के रूप में कार्य करता है। एक अन्य विकल्प जो विदेशी प्रतिनिधि डिजिटल भुगतान के लिए उपयोग कर सकते हैं वह ई-रुपी है, जो भारत की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि आरबीआई ने इस साल फरवरी में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) तक पहुंच की अनुमति दी थी।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 9, 2023