संसद में कर्मचारियों की होगी अलग ड्रेस, क्यूं हो रहा है ड्रेस पर विवाद?

नए संसद भवन में बदलाव आया है, खासकर कर्मचारियों के ड्रेस कोड में। इसे NIFT ने डिज़ाइन किया है। अब संसद के चैंबर अटेंडेंट, अधिकारी, सुरक्षा कर्मी, ड्राइवर, और मार्शल नए ड्रेस में दिखाई देंगे। महिला कर्मचारियों के लिए साड़ी और पुरुषों के लिए कुर्ता-पायजामा बनाई गई है।

New Delhi,UPDATED: Sep 13, 2023 17:09 IST
संसद के नए भवन में होने वाले बदलाव के साथ ही नए विवादों की बातें भी सामने आई हैं। विपक्ष ने कर्मचारियों के नए ड्रेस कोड को लेकर आलोचना की है। इसके साथ ही, कर्मचारियों के ड्रेस में कमल के फूल के इस्तेमाल के बारे में भी सवाल उठे हैं।

नए ड्रेस कोड के बारे में विपक्ष ने अपनी आलोचना जताई है, विशेषकर कमल के फूल के सिम्बल के साथ। विपक्ष का कहना है कि कमल बीजेपी का चुनाव चिन्ह होता है और इसका उपयोग संसद के कर्मचारियों के ड्रेस में न किया जाना चाहिए।

कुछ विपक्षी नेताओं ने इसे राजनीतिक तरीके से बताया है और यह दावा किया है कि बीजेपी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसद का इस्तेमाल कर रही है। संसद के नए भवन के उद्घाटन सत्र के पहले ही विपक्ष ने नए ड्रेस कोड को लेकर सवाल उठाया है। 18 सितंबर को पुराने संसद भवन में ही बैठक होगी। इसके अलावा, यह विवाद दरअसल इस सवाल पर भी है कि क्या यह वाकई बीजेपी का चुनाव चिन्ह है या केवल भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। यह एक महत्वपूर्ण चर्चा है, जिसमें राजनीतिक और सांस्कृतिक मामले शामिल हैं।

Sep 13, 2023