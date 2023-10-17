Diwali Festival: फेस्टिवल के सीजन में आ रहे हैं एक से बढ़कर एक ऑफर

इस त्योहारी सीजन आप अपने बजट के हिसाब से दोस्तों या रिश्तेदारों को प्रीमियम गिफ्ट दे सकते हैं। इस साल के त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ प्रोवी फूड्स (ProV Foods) ने 2 बेहतरीन गिफ्ट पैक पेश किया है, जो इस त्योहारी सीजन में आपके प्रियजनों को खुशी देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बेहद सटीक तरीके से तैयार किए गए और प्रीमियम नट्स (अखरोट) और किशमिश से भरे हुए, ये पैक उन लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं, जो क्वालिटी और स्वाद पसंद करते हैं।

advertisement

Also Read: TCS के 16 कर्मचारियों पर गिरी गाज, नौकरी के बदले घूस लेने का आरोप

प्रोवी गिफ्टिंग एसेंशियल गिफ्ट पैक - प्रीमियम नट्स का 300 ग्राम सेलेक्‍शन जो पाक कला (रसोई) एक्‍सपर्ट और पॉपुलर शेफ संजीव कपूर की भी पसंद है। इसमें स्वाद और इसकी बनावट के खास अनुभव के लिए 100 ग्राम बेहतरीन बादाम, मक्खन के स्‍वाद वाला काजू और मोटे किशमिश शामिल हैं। अधिक भव्य उपहार के लिए, प्रोवी गिफ्टिंग एक्स्ट्रावैगेंजा गिफ्ट पैक चुन सकते हैं। इस पैक में 600 ग्राम प्रीमियम मेवे और किशमिश हैं - जिसमें काजू, बादाम और किशमिश में हर एक की मात्रा 200 ग्राम है। यह स्वाद की एक सिम्फनी पेश करता है, जिसमें मक्खन जैसे काजू, भरपूर बादाम और मीठी किशमिश का मिश्रण होता है। हाई क्वालिटी और बेहतर स्वाद के साथ यह पैक सभी तरह के समारोहों के लिए उपयुक्त है। मूल रूप से इस गिफ्ट पैक की कीमत 1299 रुपये थी, अब यह केवल 799 रुपये (28% छूट) की रियायती दर पर उपलब्ध है।