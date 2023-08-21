मुरुगप्पा परिवार, वल्ली अरुणाचलम के बीच विवाद खत्म

scorecardresearch
वल्ली अरुणाचलम ने लैंगिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा था कि समूह के प्रमोटर महिलाओं के पारिवारिक व्यवसाय में आने के खिलाफ हैं और जब एआईएल बोर्ड में पद लेने की बात आती है तो उनके और उनकी बहन वेल्लाची मुरुगप्पन के साथ भेदभाव किया जाता है। जबकि बोर्ड में उनसे कम काबिल लोग काबिज हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 21, 2023 15:07 IST
मुरुगप्पा परिवार ने रविवार को एक बयान जारी कर दिवंगत कार्यकारी अध्यक्ष एमवी मुरुगप्पन की मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों के बीच जारी पारिवारिक विवाद को खत्म करने का ऐलान किया। 

पारिवारिक विवाद तब सामने आया जब न्यूयॉर्क स्थित एमवी मुरुगप्पन की सबसे बड़ी बेटी वल्ली अरुणाचलम ने अंबाडी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (एआईएल) के बोर्ड में सीट की मांग की थी। 2020 में, वार्षिक आम बैठक के दौरान मुरुगप्पा समूह की होल्डिंग कंपनी एआईएल ने अरूणाचलम को बोर्ड में शामिल करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अरूणाचलम ने एआईएल प्रबंधन और मुरुगप्पा परिवार के सदस्यों को कानूनी नोटिस भेजा था। वल्ली अरुणाचलम ने लैंगिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा था कि समूह के प्रमोटर महिलाओं के पारिवारिक व्यवसाय में आने के खिलाफ हैं और जब एआईएल बोर्ड में पद लेने की बात आती है तो उनके और उनकी बहन वेल्लाची मुरुगप्पन के साथ भेदभाव किया जाता है। जबकि बोर्ड में उनसे कम काबिल लोग काबिज हैं। 

मुरुगप्पा परिवार ने कहा कि परिवार के सदस्यों ने अपने-अपने सलाहकारों की उपस्थिति में एक बैठक में एक समझौता कर लिया है।

ग्रुप की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि दिवंगत श्री एमवी मुरुगप्पन की पारिवारिक शाखा (श्रीमती वल्ली अरुणाचलम और श्रीमती वेल्लाची मुरुगप्पन सहित) और बाकी के बीच विवादों और मतभेदों को निपटाने के लिए सहमत हो गए हैं।

