मुरुगप्पा परिवार, वल्ली अरुणाचलम के बीच विवाद खत्म

मुरुगप्पा परिवार ने रविवार को एक बयान जारी कर दिवंगत कार्यकारी अध्यक्ष एमवी मुरुगप्पन की मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों के बीच जारी पारिवारिक विवाद को खत्म करने का ऐलान किया।

पारिवारिक विवाद तब सामने आया जब न्यूयॉर्क स्थित एमवी मुरुगप्पन की सबसे बड़ी बेटी वल्ली अरुणाचलम ने अंबाडी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (एआईएल) के बोर्ड में सीट की मांग की थी। 2020 में, वार्षिक आम बैठक के दौरान मुरुगप्पा समूह की होल्डिंग कंपनी एआईएल ने अरूणाचलम को बोर्ड में शामिल करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अरूणाचलम ने एआईएल प्रबंधन और मुरुगप्पा परिवार के सदस्यों को कानूनी नोटिस भेजा था। वल्ली अरुणाचलम ने लैंगिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा था कि समूह के प्रमोटर महिलाओं के पारिवारिक व्यवसाय में आने के खिलाफ हैं और जब एआईएल बोर्ड में पद लेने की बात आती है तो उनके और उनकी बहन वेल्लाची मुरुगप्पन के साथ भेदभाव किया जाता है। जबकि बोर्ड में उनसे कम काबिल लोग काबिज हैं।

मुरुगप्पा परिवार ने कहा कि परिवार के सदस्यों ने अपने-अपने सलाहकारों की उपस्थिति में एक बैठक में एक समझौता कर लिया है।

ग्रुप की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि दिवंगत श्री एमवी मुरुगप्पन की पारिवारिक शाखा (श्रीमती वल्ली अरुणाचलम और श्रीमती वेल्लाची मुरुगप्पन सहित) और बाकी के बीच विवादों और मतभेदों को निपटाने के लिए सहमत हो गए हैं।