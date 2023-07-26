DGCA ने टेल स्ट्राइक के साथ लैंडिंग करने वाले पायलट को किया सस्पेंड

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने अहमदाबाद में टेल स्ट्राइक के साथ लैंडिंग करने वाले पायलट के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया। रेग्युलेटर ने कहा कि पायलट ने नियमों का उल्लंघन किया। ये फ्लाइट बेंगलुरु से अहमदाबाद के लिए रवाना हुई थी और लैंडिंग के दौरान विमान का पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया। घटना के दौरान किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। डीजीसीए ने अंततः पायलटों को बाहर कर दिया और जांच शुरू की।

डीजीसीए के इस फैसले की गाज सह-पायलट पर पड़ी है। को-पायलट का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये घटना 15 जून को हुई थी, जबकि इससे पहले एक घटना 11 जून को दिल्ली जाने वाली कोलकाता इंडिगो की एक अन्य उड़ान में हुई थी।