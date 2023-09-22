DGCA ने Air India को लगायी फटकार, फ्लाइट सेफ्टी चीफ हुए सस्पेंड

scorecardresearch
NewsकारोबारDGCA ने Air India को लगायी फटकार, फ्लाइट सेफ्टी चीफ हुए सस्पेंड

DGCA को पता चला कि एअर इंडिया की ओर से किए गए इंटरनल चेक/स्पॉट चेक लापरवाही से किए गए थे और नियमों के मुताबिक नहीं थे। DGCA ने बताया कि एयरलाइन की ओर से सौंपी गई एक्शन टेकन रिपोर्ट को रिव्यू करने के बाद संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेज दिए गए थे।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 22, 2023 12:50 IST
जांच में एअर इंडिया के एक्सीडेंट प्रिवेंशन वर्क में कमियां मिली थीं
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने गुरुवार को Air India के फ्लाइट सेफ्टी चीफ Rajeev Gupta को एक महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। DGCA ने 25 और 26 जुलाई को एअर इंडिया के इंटरनल ऑडिट, एक्सीडेंट प्रिवेंशन वर्क और टेक्निकल स्टाफ की मौजूदगी की जांच की थी। जांच में एअर इंडिया के एक्सीडेंट प्रिवेंशन वर्क में कमियां मिली थीं। इसके अलावा एअर इंडिया के पास जरूरी टेक्निकल स्टाफ भी नहीं था। इन कमियों के चलते DGCA ने एअर इंडिया पर कार्रवाई की। DGCA एविएशन इंडस्ट्री की देखरेख करने वाली संस्था है। DGCA पहले भी एअर इंडिया पर कार्रवाई कर चुकी है। पिछले महीने, DGCA ने एअर इंडिया के मुंबई और हैदराबाद स्थित ट्रेनिंग सेंटर के ATO अप्रूवल को 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था। तब DGCA को सिम्युलेटर ट्रेनिंग में कुछ कमियां मिली थीं।

इसके बाद DGCA को पता चला कि एअर इंडिया की ओर से किए गए इंटरनल चेक/स्पॉट चेक लापरवाही से किए गए थे और नियमों के मुताबिक नहीं थे। DGCA ने बताया कि एयरलाइन की ओर से सौंपी गई एक्शन टेकन रिपोर्ट को रिव्यू करने के बाद संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेज दिए गए थे। उनके जवाबों के आधार पर DGCA ने एअर इंडिया को निर्देश दिया कि गलती करने वाले ऑडिटर को ऑडिट/स्पॉट चेक का काम नहीं दिया जाए। इसी साल फरवरी में DGCA ने AIX कनेक्ट के ट्रेनिंग हेड को हटाने का निर्देश दिया था। उन्हें पायलट ट्रेनिंग से संबंधित नियमों के उल्लंघन के चलते 3 महीने के लिए सस्पेंड किया गया था। AIX कनेक्ट एयर इंडिया की सहायक कंपनी है। इसे पहले एयर एशिया इंडिया के नाम से जाना जाता था। एयरलाइन पर 20 लाख रुपए और 8 ऑडिटर पर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था।

सेफ्टी चीफ Rajeev Gupta
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 22, 2023