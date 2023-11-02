Crypto Price Today: बिटकॉइन $35,500 से ऊपर, इथेरियम $1,900 से नीचे, Altcoins में 11% तक की तेजी
क्रिप्टो बाजार ने फेडरल रिजर्व द्वारा अपरिवर्तित ब्याज दरों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिससे वैश्विक क्रिप्टो बाजार पूंजीकरण लगभग .35 ट्रिलियन से अधिक हो गया।
Bitcoin और अन्य Crypto Token ने गुरुवार को अपनी तेजी जारी रखी क्योंकि Fed के नरम रुख के बाद सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी 17 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। बिटकॉइन लगातार मजबूत बना रहा और यह 35,500-स्तर से ऊपर मजबूती से दौड़ने में कामयाब रहा। इसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी, Ethereum में भी लगभग 3% की वृद्धि देखी गई, लेकिन यह 900 के स्तर से नीचे रहा। अधिकांश AltCoins तेज बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे।
Also Read: Sensex Prediction: इस शख्स ने की सेंसेक्स को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी, अगले कुछ सालों में होगा बड़ा खेल?
मड्रेक्स के सह-संस्थापक और सीईओ एडुल पटेल ने कहा, इस घोषणा ने बाजार में आशावाद का संचार किया है, जिससे पिछले दिनों बिटकॉइन की कीमत में लगातार वृद्धि हुई है। क्रिप्टो बाजार ने फेडरल रिजर्व द्वारा अपरिवर्तित ब्याज दरों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिससे वैश्विक क्रिप्टो बाजार पूंजीकरण लगभग .35 ट्रिलियन से अधिक हो गया। कॉइनस्विच वेंचर्स के इन्वेस्टमेंट लीड पार्थ चतुर्वेदी ने कहा, शीर्ष 20 क्रिप्टो वर्तमान में हरे रंग में कारोबार कर रहे हैं।