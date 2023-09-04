Cognizant India के अध्यक्ष और एमडी राजेश नांबियार नैसकॉम चेयरपर्सन बने
नैसकॉम के अध्यक्ष देबजानी घोष ने आगे कहा कि हम डिजिटल क्रांति के एक रोमांचक युग में रह रहे हैं जहां प्रौद्योगिकी में व्यवसाय, देशों और समाजों को पहले से अकल्पनीय तरीके से बदलने की क्षमता है। मैं अंनत माहेश्वरी के प्रयासों की सराहना करता हूं और राजेश नांबियार को शुभकामनाएं देता हूं।
नैसकॉम ने कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश नांबियार को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की। नांबियार व्यापार मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पूर्व अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी का स्थान ले रहे हैं।
नवनियुक्त अध्यक्ष ने कहा कि हम अपने तकनीकी मॉडल में विविधता और समावेशन के साथ टिकाऊ विकास मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे।