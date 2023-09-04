Cognizant India के अध्यक्ष और एमडी राजेश नांबियार नैसकॉम चेयरपर्सन बने

scorecardresearch
नैसकॉम के अध्यक्ष देबजानी घोष ने आगे कहा कि हम डिजिटल क्रांति के एक रोमांचक युग में रह रहे हैं जहां प्रौद्योगिकी में व्यवसाय, देशों और समाजों को पहले से अकल्पनीय तरीके से बदलने की क्षमता है। मैं अंनत माहेश्वरी के प्रयासों की सराहना करता हूं और राजेश नांबियार को शुभकामनाएं देता हूं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 4, 2023 16:40 IST
नैसकॉम ने कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश नांबियार को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की। नांबियार व्यापार मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पूर्व अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी का स्थान ले रहे हैं।

नैसकॉम के अध्यक्ष देबजानी घोष ने आगे कहा कि हम डिजिटल क्रांति के एक रोमांचक युग में रह रहे हैं जहां प्रौद्योगिकी में व्यवसाय, देशों और समाजों को पहले से अकल्पनीय तरीके से बदलने की क्षमता है। मैं अंनत माहेश्वरी के प्रयासों की सराहना करता हूं और राजेश नांबियार को शुभकामनाएं देता हूं।

नवनियुक्त अध्यक्ष ने कहा कि हम अपने तकनीकी मॉडल में विविधता और समावेशन के साथ टिकाऊ विकास मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे।

Sep 4, 2023