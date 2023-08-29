scorecardresearch
केंद्र ने LPG Gas Cylinder की कीमतों में 200 रुपये की कटौती की

इस साल की शुरुआत में मार्च में, आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की सब्सिडी को मंजूरी दी थी।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 29, 2023 17:53 IST
केंद्र ने मंगलवार को कहा कि वह रसोई गैस की कीमतों में 200 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती करेगी। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को उज्ज्वला योजना के तहत अतिरिक्त सब्सिडी को भी मंजूरी दे दी। रक्षाबंधन, ओणम उपहार के रूप में अतिरिक्त सब्सिडी 200 रुपये आंकी गई है। अब पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए सब्सिडी 400 रुपये प्रति सिलेंडर होगी। इसके अलावा 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत 75 लाख नए गैस कनेक्शन दिए जाएंगे।

Also Read: Ethanol से चलेगी भारत में कारें, Nitin Gadkari ने लॉन्च की पहली कार

घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए 200 रुपये प्रति सिलेंडर की कमी की गई है। साथ ही, प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए गैस कनेक्शन दिए जाएंगे... वर्तमान में, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1,053 रुपये, मुंबई में 1,052.50 रुपये, चेन्नई में 1,068.50 रुपये और कोलकाता में 1,079 रुपये है। इस साल की शुरुआत में मार्च में, आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की सब्सिडी को मंजूरी दी थी। 

