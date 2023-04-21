scorecardresearch
NewsकारोबारTwitter Blue Tick: वो धनकुबेर जिनके पास अब भी है ब्लू टिक

Elon Musk के एक फैसले ने पूरी दुनिया के दिग्गजों को एक साथ चर्चा में ला दिया है। दरअसल ट्विटर ने Verified Account से ब्लू टिक यानि की नीले निशान हटा दिया है।

Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Apr 21, 2023 12:18 IST
Twitter ने वेरिफाइड अकाउंट से ब्लू टिक यानि की नीले निशान हटा दिया है।
Elon Musk  के एक फैसले ने पूरी दुनिया के दिग्गजों को एक साथ चर्चा में ला दिया है। दरअसल ट्विटर ने Verified Account से ब्लू टिक यानि की नीले निशान हटा दिया है। जिसके चलते एलन मस्क ने भारत समेत दुनिया के बड़े-बड़े लोगों से ब्लू टिक छीन लिया है। अबतक ये सभी धन कुबेर फ्री में ब्लू टिक का फायदा उठाते आ रहे थे। लेकिन अब इन कारोबारियों को ब्लू टिक पाने के लिए पैसे चुकाने होंगे। 

ट्विटर पर किन कारोबारियों के ब्लू टिक हटे और किन के बचे रहे? ये रही पूरी लिस्ट

बिना ब्लू टिक वाले धनकुबेर

1. गौतम अडानी 

Gautam Adani Twitter Account


2. रतन टाटा 

Ratan Tata Twitter Acoount


3. अनिल अग्रवाल

Anil Agarwal Twitter Account

4. उदय कोटक

Uday Kotak Twitter Account

5. रिशद प्रेमजी

Rishad Premji Account

6. निखिल कामथ

Nikhil Kamath

7. सावित्री जिंदल

sabitri

8. नवीन जिंदल

Naveen Jindal Twitter Account


9. अदार पूनावाला

Adar Poonawala


10. डोनाल्ड ट्रंप

Donald Trump


11. बिल गेट्स 

Bill gates Twitter Account

जिन उद्योगपतियों के ब्लू टिक हैं। उनके नाम भी जान लीजिए।

1. हर्ष गोयनका 


2. आनंद महिंद्रा

 

3. हर्ष मारीवाला

 

अब ये भी जान लीजिए कि भारत में एंड्रॉयड और IOS वाले मोबाइल यूजर्स को Blue Subscription पाने के लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे। तो आपको हर महीने 900 रुपए प्रति महीना चुकाने होंगे। वहीं वेब यूजर्स को ब्लू सब्सक्रिप्शन 650 रुपए में मिलेगा। वहीं Web User को सालाना सब्सक्रिप्शन लेने पर डिस्काउंट भी मिलेगा, जो 7,800 की जगह 6,800 रुपए होगा।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Apr 21, 2023