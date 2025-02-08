Business Idea: Valentine Day पर ये बिजनेस बना देगा करोड़पति, आप भी सात दिन के लिए शुरू कर सकते हैं ये कारोबार

scorecardresearch
Business Idea For Valentine Day 2025: Valentine Day 2025 का हफ्ता शुरू हो गया है। इस हफ्ते को प्यार का हफ्ता माना जाता है। इस पूरे हफ्ते में दुनियाभर में फूलों की डिमांड बढ़ जाती है। लोग अपने प्रेमी को गुलाब देते हैं। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह वेलेंटाइन डे काफी अच्छा रहेगा। 

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Feb 8, 2025 11:16 IST

Business Idea For Valentine Day 2025:  Valentine Day 2025 का हफ्ता शुरू हो गया है। इस हफ्ते को प्यार का हफ्ता माना जाता है। इस पूरे हफ्ते में दुनियाभर में फूलों की डिमांड बढ़ जाती है। लोग अपने प्रेमी को गुलाब देते हैं। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह वेलेंटाइन डे काफी अच्छा रहेगा। 

शुरू करें फूलों का कारोबार

वैलेंटाइन डे में फूलों की डिमांड बढ़ जाती है। 20 फूलों के गुच्छे की कीमत 800 रुपये हो गई, जो कि पिछले साल की दोगुनी कीमत है। वेलेंटाइन डे के साथ शादी के सीजन के कारण भी फूलों की डिमांड बढ़ जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2022 में फूलों का व्यापार 231.7 बिलियन रुपये था जो साल 2028 में 460.6 बिलियन रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।

ऐसे में आप फूलों का कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा चॉकलेट, टेडी बियर का भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यह बिजनेस इस हफ्ते वैलेंटाइन डे और शादी के सीजन के कारण मुनाफे वाला रह सकता है।   

यहां है सबसे ज्यादा डिमांड

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई और नई दिल्ली में गुलाब की डिमांड ज्यादा होती है। भारत में दक्षिण अमेरिका और अफ़्रीका से गुलाब आता है। यह टोटल डिमांड का 2 से 3 फीसदी हिस्सा है। भारत में फूलों की खेती मांग के आधार पर आधी है। इसके अलावा भारत के सभी टायर-2 और टायर-3 शहरों में भी इसकी डिमांड बढ़ जाती है।

वैलेंटाइन डे पर ये है शानदार बिजनेस

भारत में वैलेंटाइन डे के फूलों का बाजार लगभग 500 करोड़ रुपये का है। वैलेंटाइन डे पर गुलाब के साथ-साथ, चॉकलेट या टेडी बियर आदि का डिमांड बढ़ जाता है। इन चीजों की बिक्री इस हफ्ते में 30 से 40 फीसदी बढ़ जाते हैं। कई लोग इस सीजन में इस बिजनेस को शुरू करके शानदार कमाई करते हैं।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Feb 8, 2025