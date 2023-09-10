पत्नी अक्षता के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे ब्रिटिश PM ऋषि सुनक ने किए दर्शन

जी-20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। सुनक ने यहां पत्नी अक्षता के साथ स्वामी नारायण के दर्शन किए। जी20 समिट में आज भी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है।

अक्षरधाम मंदिर पहुंचे ब्रिटिश PM ऋषि सुनक



इस दौरान हल्की बारिश हो रही थी, जिस वजह से सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मंदिर परिसर में छाता लिए नजर आए।

प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पहुंचे।



अक्षरधाम मंदिर के डायरेक्टर ज्योतिंद्र दवे ने आजतक से बातचीत में कहा कि ऋषि सुनक ने हमसे पूछा था कि हमें दर्शन करना है, आप हमें टाइम बताइए. फिर हमने कहा कि आपका जब मन हो, आप तब आ जाइए। अक्षरधाम मंदिर के डायरेक्टर ज्योतिंद्र दवे ने बताया कि यहां आने के बाद मंदिर में ऋषि सुनक ने आरती की. संतों से मिले. इस दौरान उन्होंने सारे देवताओं की मूर्तियों के सामने फूल रखे. उनकी पत्नी ने भी पूजा-अर्चना की. ऋषि सुनक ने कहा कि मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं आता रहूंगा।

मुख्य मंदिर में उन्होंने अपना समय बिताया. उन्होंने मंदिर के बाहर जूते उतारे और नंगे पैर आगे गए. उन्होंने अपने जूते RECEPTION के पास रख दिए थे. उनसे मिलकर हमें लगा कि वो सनातन के काफी करीब हैं।