scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsकारोबारपत्नी अक्षता के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे ब्रिटिश PM ऋषि सुनक ने किए दर्शन

पत्नी अक्षता के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे ब्रिटिश PM ऋषि सुनक ने किए दर्शन

अक्षरधाम मंदिर के डायरेक्टर ज्योतिंद्र दवे ने आजतक से बातचीत में कहा कि ऋषि सुनक ने हमसे पूछा था कि हमें दर्शन करना है, आप हमें टाइम बताइए. फिर हमने कहा कि आपका जब मन हो, आप तब आ जाइए।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 10, 2023 11:28 IST
पत्नी अक्षता के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे ब्रिटिश PM ऋषि सुनक ने किए दर्शन
पत्नी अक्षता के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे ब्रिटिश PM ऋषि सुनक ने किए दर्शन

जी-20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। सुनक ने यहां पत्नी अक्षता के साथ स्वामी नारायण के दर्शन किए। जी20 समिट में आज भी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। 

advertisement
अक्षरधाम मंदिर पहुंचे ब्रिटिश PM ऋषि सुनक
अक्षरधाम मंदिर पहुंचे ब्रिटिश PM ऋषि सुनक


इस दौरान हल्की बारिश हो रही थी, जिस वजह से सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मंदिर परिसर में छाता लिए नजर आए।

प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पहुंचे।
प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पहुंचे।


अक्षरधाम मंदिर के डायरेक्टर ज्योतिंद्र दवे ने आजतक से बातचीत में कहा कि ऋषि सुनक ने हमसे पूछा था कि हमें दर्शन करना है, आप हमें टाइम बताइए. फिर हमने कहा कि आपका जब मन हो, आप तब आ जाइए। अक्षरधाम मंदिर के डायरेक्टर ज्योतिंद्र दवे ने बताया कि यहां आने के बाद मंदिर में ऋषि सुनक ने आरती की. संतों से मिले. इस दौरान उन्होंने सारे देवताओं की मूर्तियों के सामने फूल रखे. उनकी पत्नी ने भी पूजा-अर्चना की. ऋषि सुनक ने कहा कि मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं आता रहूंगा।

मुख्य मंदिर में उन्होंने अपना समय बिताया. उन्होंने मंदिर के बाहर जूते उतारे और नंगे पैर आगे गए. उन्होंने अपने जूते RECEPTION के पास रख दिए थे. उनसे मिलकर हमें लगा कि वो सनातन के काफी करीब हैं।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 10, 2023