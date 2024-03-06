क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर लेकर

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार (6 मार्च) को क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने ग्राहकों के लिए अधिक विकल्प और फ्लेक्सिबिलिटी देने के मकसद से नए दिशानिर्देश दिए हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि कार्ड जारी करने वाले बैंक, ग्राहकों को अपनी आजादी से कार्ड नेटवर्क में से चुनने की अनुमति दें।

आरबीआई ने अपने आदेश में कहा है कि कार्ड जारी करने वालों को कार्ड नेटवर्क के साथ किसी भी समझौते में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। ये फैसला इसलिए लिया है कि ग्राहकों को दूसरे कार्ड नेटवर्क से मिलने वाले सेवाओं का लाभा उठाने का अवसर मिले।

आरबीआई के नए दिशानिर्देश से नए ग्राहकों के साथ उन ग्राहकों को भी फायदा होगा जो वर्तमान में कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं

इससे उन्हें अपने अगले कार्ड रिन्यूअल के समय इस विकल्प का इस्तेमाल करने की अनुमति मिलती है।