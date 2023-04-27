हाल ही में जब Nestle ने अपने रिजल्ट जारी किए तो ये एक संकल्प से कम नहीं था। महंगाई के बावजूद Nestle के रिजल्ट शानदार रहे। वास्तव में, यदि कोई पिछले सात सालों में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में उनके नेतृत्व में नेस्ले इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा है।

बीटी-पीडब्ल्यूसी इंडिया की सर्वश्रेष्ठ सीईओ रैंकिंग की FMCG श्रेणी में विजेता सुरेश नारायणन बाधाओं के बावजूद विजेता बनकर उभरे हैं।

नारायणन ने नेस्ले को फिर से नई ऊंचाई पर पहुंचाया। पिछले सात सालों में नारायणन ने नेस्ले में जो बदलाव किए वो किसी चमत्कार से कम नहीं थे। बेंगलुरु में जन्मे, नारायणन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होने के लिए दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया।

हालाकि, उनके करियर ने तब मोड़ लिया उनका चयन हिंदुस्तान लीवर (अब हिंदुस्तान यूनिलीवर या एचयूएल) में हो गया।

नारायणन भारत में एचयूएल के पेय पदार्थ विभाग का नेतृत्व कर रहे थे, जब उन्हें भारत में कोलगेट-पामोलिव में एक साल के कार्यकाल के बाद नेस्ले के सिंगापुर संचालन के लिए कंट्री एमडी के रूप में नियुक्त किया गया था।

भले ही नेस्ले इंडिया मैगी की स्थिति से एक लंबा सफर तय कर चुकी है, संकट प्रबंधन में नारायणन की विशेषज्ञता अक्सर काम आती है।

नारायणन के अनुसार, अगस्त 2015 में कार्यभार संभालने के बाद से बहुत कुछ बदल गया है। दूसरे, हमारा पोर्टफोलियो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और नेस्ले कई श्रेणियों में सबसे आगे है, जिसमें वह मौजूद है और तीसरा, नवाचार की गति काफी तेज है।

नेस्ले को स्थिर विकास पथ पर रखने के बाद, कंपनी को भविष्य के लिए तैयार करने पर नारायणन ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कंपनी की नींव को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपना फोकस ग्रामीण बाजार की तरफ कर दिया है।