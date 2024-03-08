Bengaluru Real Estate: '1.5 करोड़ रुपये के फ्लैट में पानी नहीं है'
सबसे बुरी मार गेटेड समुदायों के निवासियों पर पड़ी है, जिनमें से कुछ को बिगड़ते जल संकट के कारण शौचालय का उपयोग करने के लिए पास के मॉल में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, कनकपुरा रोड पर प्रेस्टीज फाल्कन सिटी के निवासी, इसके वॉशरूम का उपयोग करने के लिए पास के फोरम मॉल का दौरा कर रहे हैं।
बेंगलुरु में पानी की भारी कमी के कारण पॉश, गेटेड सोसाइटी को डिस्पोजेबल कटलरी का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि शहर के कई इलाकों में बोरवेल सूख गए हैं।वॉलमार्ट से लेकर अल्फाबेट के गूगल तक हजारों स्टार्टअप और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का घर, शहर ने संकट से लड़ने के लिए कार धोने, बागवानी, निर्माण, पानी के फव्वारे पर प्रतिबंध लगा दिया है और यहां तक कि 5,000 रुपये तक का भारी जुर्माना भी लगाया है।
मामले को बदतर बनाने के लिए, निजी टैंकर 12,000 लीटर के प्रति लोड के लिए 3,000 रुपये से अधिक वसूल रहे हैं, जबकि मूल दर 600 रुपये से 800 रुपये है।
एक रेडिट उपयोगकर्ता और प्रेस्टीज फाल्कन सिटी निवासी "फैमिलियर-आर्ट-8675" ने दावा किया कि सोसायटी को नियमित पानी की आपूर्ति हुए एक महीने से अधिक समय हो गया है, उन्होंने कहा कि कई लोग अस्थायी आवासों में चले गए हैं और कोई राहत नजर नहीं आ रही है।
निवासियों को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान्य पानी की लगभग दोगुनी कीमत चुकाने के लिए मजबूर कर दिया है।
एक समय था जब बेंगलुरु के मॉल का उपयोग लोगों के लिए स्टार्ट-अप विचारों पर चर्चा करने के लिए किया जाता था और अब लोग इसका उपयोग स्नान और शौचालय के लिए कर रहे हैं क्योंकि उनके 1.5 करोड़ फ्लैटों में पानी नहीं है।
नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बेंगलुरु शाखा के प्रमुख चेतन हेगड़े ने कहा, "यह सिर्फ गर्मियों की शुरुआत है, हमें नहीं पता कि इसका क्या होगा।"