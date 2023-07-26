scorecardresearch
Axis Bank Q1 परिणाम: प्रॉफिट 41% बढ़कर 5,797 करोड़ रुपये हुआ

एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी ने कहा, हम एक विशिष्ट नए युग का बैंक बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो ग्राहकों को बिना किसी समस्या के बैंकिंग समाधान देता रहे। 30 जून, 2023 को बैंक की रिपोर्ट में सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) और शुद्ध एनपीए का स्तर क्रमशः 1.96% और 0.41% था, जबकि 31 मार्च, 2023 को यह 2.02% और 0.39% था।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 26, 2023 18:13 IST
Q1 परिणाम मे बैंक का प्रॉफिट 41% बढ़कर 5,797 करोड़ रुपये हुआ


Axis Bank Limited ने बुधवार को पहली तिमाही के मुनाफे में 41% की वृद्धि दर्ज की, जिसमें शुद्ध ब्याज आय ( NII) में बढ़ोतरी देखने को मिली। मुंबई स्थित निजी ऋणदाता ने 30 जून को समाप्त तिमाही में 5,797 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 4,125 करोड़ रुपये था।

Also Read: Bajaj Finance Q1 परिणाम: प्रॉफिट 32% बढ़कर 3,437 करोड़ रुपये, स्टॉक गिरा

एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ Amitabh Choudhary ने कहा, हम एक विशिष्ट नए युग का बैंक बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो ग्राहकों को बिना किसी समस्या के बैंकिंग समाधान देता रहे। 30 जून, 2023 को बैंक की रिपोर्ट में सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) और शुद्ध एनपीए का स्तर क्रमशः 1.96% और 0.41% था, जबकि 31 मार्च, 2023 को यह 2.02% और 0.39% था। बुधवार को बीएसई पर एक्सिस बैंक का शेयर 1.45% बढ़कर 976.85 रुपये पर बंद हुआ। बैंक की शुद्ध ब्याज आय (NII) 27% YOY और 2% QOQ बढ़कर 11,959 करोड़ रुपये हो गई। Q1FY24 के लिए शुद्ध ब्याज मार्जिन (NIM) सालाना आधार पर 50 बीपीएस बढ़कर 4.10% रहा।

(रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

Q1FY24 के लिए शुद्ध NIM सालाना आधार पर 50 बीपीएस बढ़कर 4.10% रहा

Jul 26, 2023