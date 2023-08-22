Anmol Ambani और Krisha ने शेयर की अपनी शादी की तस्वीरें

ये खूबसूरत कपल है Anil और Tina Ambani की बहू Krisha Saha और बेटे Anmol Ambani है। इन दोनों कपल की हाल ही में शादी हुई थी। जिसके बाद बहू कृशा शाह ने अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में दोनों पावर कपल की शानदार बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। शादी में क्लिक की गई तस्वीरों में दोनों शादी की रस्मों का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहू कृशा शाह ने जो लेटेस्ट फोटोज शेयर की है, उसमें कृशा ने उर्दू कवि रूमी की अंग्रेजी में अनुवादित तीन कविताओं और हैशटैग #LOVEnotfear के साथ शेयर किया है। आइये जानते हैं उन्होंने क्या लिखा है, फिर आपको बताएंगे अंबानी परिवार की बहू कितने करोड़ों की मालकिन हैं।

In your light, I learn how to love.

In your beauty, how to make poems.

You dance inside my chest where no one sees you,

but sometimes I do, and that sight becomes this art,

The power of love came into me, and I became fierce like a lion, then tender like the evening star.

अब आपको बताते हैं कि कृशा शाह आखिर करती क्या हैं? Mukesh Ambani के छोटे भाई अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी ने 20 फरवरी 2022 को कृषा शाह के साथ शादी रचाई थी। आपको बता दें कि जय अनमोल अंबानी अनिल और टीना अंबानी के बड़े बेटे हैं। अनमोल मौजूदा समय में रिलायंस कैपिटल को संभाल रहे हैं। वहीं कृषा शाह एक बिजनस वुमन और सोशल वर्कर हैं। कृषा शाह के बारे में अभी ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अंबानी परिवार की बहू कृशा शाह नेटवर्थ के मामले में किसी से कम नहीं है। कृशा शाह की नेटवर्थ करोड़ों में है और वह एक सफल बिजनेस वूमेन हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कृशा शाह ने अपनी पढ़ाई विदेश में की है। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में IT दिग्गज एक्सेंचर में काम करती थीं। उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से राजनीतिक अर्थशास्त्र के साथ ग्रेजुएशन किया है। साथ ही कृशा ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की है। कृशा के पिता निकुंज ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। कृशा की मां नीलम शाह एक फैशन डिजाइनर हैं। कृशा अपने भाई के साथ मिलकर DYSCO नाम की कंपनी चलाती हैं। वो इस कंपनी की को-फाउंडर भी हैं। खबरों की मानें तो कृशा शाह कई करोड़ों की मालकिन हैं। टोटल नेटवर्थ की जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। हालांकि दोनों कृशा शाह और अनमोल अंबानी के बीच की बॉन्डिंग तस्वीरें खुद-ब-खुद बयां कर रही हैं।