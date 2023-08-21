scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsकारोबारसनी देओल के बंगले की नीलामी हुई रद्द, सियासत शुरू

सनी देओल के बंगले की नीलामी हुई रद्द, सियासत शुरू

बैंक ऑफ बड़ौदा ने सफाई देते हुए सनी देओल के मुंबई के जुहू में स्थित बंगले की नीलामी रोक दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ई-ऑक्शन का नोटिस वापस ले लिया है। इसकी वजह टेक्निकल बताई जा रही है। लेकिन बैंक के इस यू-टर्न के बाद सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 21, 2023 16:38 IST
सनी देओल के बंगले की नीलामी हुई रद्द
सनी देओल के बंगले की नीलामी हुई रद्द

बैंक ऑफ बड़ौदा ने सफाई देते हुए सनी देओल के मुंबई के जुहू में स्थित बंगले की नीलामी रोक दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ई-ऑक्शन का नोटिस वापस ले लिया है। इसकी वजह टेक्निकल बताई जा रही है। लेकिन बैंक के इस यू-टर्न के बाद सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है।

advertisement

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा,'कल दोपहर को देश को पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने भाजपा सांसद सनी देओल के जुहू में स्थित आवास को ई-नीलामी के लिए रखा है, क्योंकि उन्होंने बैंक का 56 करोड़ रुपये नहीं चुकाया है. आज सुबह 24 घंटे से भी कम समय में देश को पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने 'तकनीकी कारणों' से नीलामी नोटिस वापस ले लिया है। आश्चर्य है कि ऐसे कौन से 'तकनीकी कारण' हैं, जिसके कारण यह फैसला बदला गया।दरअसल बैंक ने सनी विला की नीलामी 25 सिंतबर को तय की थी। ऑक्शन के लिए बैंक की तरफ से प्रॉपर्टी की कीमत 51.43 करोड़ रखी गई थी।

लेकिन अब बैंक कह रहा है कि तकनीकी वजह से ये नोटिस वापस लिया जा रहा है। इस समय सनी देओल की फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। भारत ही नहीं विदेश में भी सनी की फिल्म तूफानी कलेक्शन कर रही है। गदर 2 ने 10 दिन में 375 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं। बहुत जल्द ये मूवी 400 करोड़ कमा लेगी।
सनी देयोल बीजेपी के सांसद भी हैं। कांग्रेस इसी को लेकर सवाल भी उठा रही है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 21, 2023