Amul के बाद Mother Dairy ने भी दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए, नई कीमतें 3 जून से लागू

Amul द्वारा हाल ही में की गई कीमतों में बढ़ोतरी के बाद Mother Dairy ने देशभर के सभी ऑपरेटिंग मार्केट में अपने लिक्विड दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है।

Also Read: अमूल दूध आज से 2 रुपए महंगा, 15 महीने बाद बढ़े दाम

advertisement

नई कीमतें

नई कीमतें 03 जून, 2024 से प्रभावी होंगी।मदर डेयरी द्वारा तरल दूध की कीमतों में आखिरी संशोधन फरवरी 2023 में किया गया था। हाल के महीनों में दूध की खरीद के लिए उच्च कीमतों का सामना करने के बावजूद, कंपनी ने बढ़ी हुई लागत को उपभोक्ताओं पर डालने से परहेज किया। देश भर में चल रही गर्मी ने स्थिति को और जटिल बना दिया है, जिससे निकट भविष्य में दूध उत्पादन पर असर पड़ सकता है।

Also Watch: Amul Parlour Franchise 2024 कैसे लें?

2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की घोषणा

Mother Dairy दूध से प्राप्त अपनी बिक्री राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, औसतन लगभग 75-80%, खरीद के लिए आवंटित करती है, जिससे डेयरी फार्मिंग की स्थिरता और गुणवत्तापूर्ण दूध की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। इस बीच, अमूल दूध ने भी 2 जून को सभी प्रकार के दूध की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की घोषणा की है। मूल्य वृद्धि सोमवार 3 जून से लागू होने जा रही है।

अमूल शक्ति दूध की कीमतें क्रमशः ₹36, ₹33 और ₹30 कर दी गई हैं

'अमूल' ब्रांड के तहत दूध और डेयरी उत्पाद बेचने वाली कंपनी जीसीएमएमएफ के प्रबंध निदेशक जयेन मेहता के अनुसार, किसानों की उच्च उत्पादन लागत की भरपाई के लिए यह प्रोत्साहन आवश्यक है। हालिया वृद्धि के बाद, 500 मिली अमूल भैंस दूध, 500 मिली अमूल गोल्ड दूध और 500 मिली अमूल शक्ति दूध की कीमतें क्रमशः ₹36, ₹33 और ₹30 कर दी गई हैं।