AFAI National Summit के साथ इंडियन क्लाइमेट लीडर अवॉर्ड्स 2025 हुआ संपन्न

एएफएआई नेशनल समिट एंड इंडियन क्लाइमेट लीडर अवॉर्ड्स 2025 सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इस कार्यक्रम में उद्योग जगत के नेताओं, नीति-निर्माताओं और वित्तीय संस्थानों ने भाग लिया और पर्यावरण को ध्यान में रखकर किए जाने वाले निवेश और वित्तीय योजनाओं पर चर्चा की।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Mar 6, 2025 16:06 IST

एएफएआई नेशनल समिट एंड इंडियन क्लाइमेट लीडर अवॉर्ड्स 2025 सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इस कार्यक्रम में उद्योग जगत के नेताओं, नीति-निर्माताओं और वित्तीय संस्थानों ने भाग लिया और पर्यावरण को ध्यान में रखकर किए जाने वाले निवेश और वित्तीय योजनाओं पर चर्चा की।

सम्मेलन में कई प्रमुख व्यक्तित्व शामिल हुए, जिनमें श्री विवेक कुमार देवांगन (CMD, REC Ltd.), डॉ.पद्मनाभन राजा जयशंकर (MD, IIFCL), श्री सुधेंदु जे. सिन्हा (सलाहकार, नीति आयोग), श्री राजीव रंजन झा (निदेशक, PFC Ltd.), श्री वीरेंद्र पंकज (CEO, असीम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस Ltd.), श्री निशांत आर्य (वाइस चेयरमैन और MD,JBM Group), और श्री सब्यसाची मजूमदार (सीनियर डायरेक्टर, CareEdge Group) शामिल थे।

चर्चाओं में इस बात पर जोर दिया गया कि कंपनियों की रेटिंग उनके पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर होनी चाहिए, जिससे न केवल समाज बल्कि खुद कंपनियों को भी फायदा होगा। यह भी बताया गया कि कमजोर वित्तीय स्थिति वाली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को निवेशकों से पैसा जुटाने में दिक्कत होती है, और इसमें क्रेडिट एन्हांसमेंट (ऋण की विश्वसनीयता बढ़ाने की प्रक्रिया) मदद कर सकता है।

इसके अलावा, बैटरी-एज़-ए-सर्विस (BaaS) के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों को आगे बढ़ाने की संभावनाओं पर भी बात हुई।

चर्चां में यह भी सामने आया कि देश में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ज्यादातर कर्ज कुछ ही गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs) दे रही हैं। साथ ही, अभी सरकार इस सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसा लगा रही है, लेकिन यह लंबे समय तक जारी रखना संभव नहीं है।

एएफएआई के अध्यक्ष श्री ज्योति प्रकाश गाडिया और सम्मेलन अध्यक्ष एवं एएफएआई के संस्थापक सदस्य श्री आशीष अग्रवाल ने इस आयोजन का नेतृत्व किया। Resurgent India Ltd. इस कार्यक्रम का प्रेजेंटिंग पार्टनर था।

कार्यक्रम के अंत में एएफएआई इंडियन क्लाइमेट लीडर अवॉर्ड्स 2025 दिए गए, जिनमें उन वित्तीय संस्थानों, इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों, सोलर और विंड एनर्जी कंपनियों तथा क्लीनटेक पर काम करने वाले संगठनों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने इस क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है।

एएफएआई (एसोसिएशन ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऑफ इंडिया) एक इंडस्ट्री यूनिट है, जो देश में पारदर्शी और बेहतर वित्तीय व्यवस्था के विकास के लिए काम करता है।

