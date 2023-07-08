आदिपुरुष संवाद लेखक मनोज मुंतशिर ने हाथ जोड़कर मांगी माफी

प्रभास और कृति सेनन-स्टारर आदिपुरुष की रिलीज के लगभग तीन हफ्ते बाद, फिल्म के संवाद लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला को अब अपनी गलती का एहसास हुआ है। ट्वीटर पर मनोज मुंतशिर ने अपना माफीनामा पोस्ट किया है। मनोज ने लिखा कि "मैं स्वीकार करता हूं कि आदिपुरुष से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं हाथ जोड़कर बिना शर्त माफी मांगता हूं। प्रभु बजरंग बली हमें एकजुट रखें और हमारे पवित्र सनातन और हमारे महान राष्ट्र की सेवा करने की शक्ति प्रदान करें।"

मनोज मुंतशिर ने कहा कि वो सभी बड़ों, पूज्य साधु-संतों और श्री राम के भक्तों से, मैं हाथ जोड़ कर, बिना शर्त मांगता हूं। गौरतलब है कि आदिपुरूष बुरी तरफ फ्लॉप हुई थी। इसके लिए लोगों ने ट्वीटर पर अभियान भी चलाया था। आदिपुरुष, जो 16 जून को देशभर में हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल में रिलीज़ हुई, इसमें प्रभास ने राघव (राम), कृति सेनन ने जानकी (सीता) और सैफ अली खान ने लंकेश (रावण) की भूमिका निभाई थी।

प्रभास और कृति सेनन-स्टारर आदिपुरुष

फिल्म ने पहले तीन दिनों में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की, लेकिन खराब समीक्षाओं और बेढंगे डॉयलॉग्स की वजह से इसके कारोबार पर असर हुआ।

हालांकि पहले मनोज मुंतशिर अपने डॉयलॉग्स का बचाव कर रहे थे। लेकिन फिल्म के फ्लॉप होने के बाद अब वो माफी मांग रहे हैं।इससे पहले मनोज मुंतशिर शुक्ला ने कहा था कि यह संभव है कि तीन घंटे की फिल्म में उन्होंने "3 मिनट की अवधि के लिए आपकी कल्पना से कुछ अलग" लिखा हो, लेकिन दर्शकों को उन्हें एक सनातन द्रोही के रूप में लेबल करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।