Adani-Hindenburg मामला: SC ने सुनवाई टाली

Supreme Court ने मार्केट रेगुलेटर SEBI द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट पर सुनवाई स्थगित कर दी है। 25 अगस्त को, सेबी ने Hindenburg रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच पर अपनी स्थिति रिपोर्ट पेश की। प्रारंभ में, सेबी को 14 अगस्त तक अपनी जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया था। हालांकि, सेबी ने 15 दिन का विस्तार मांगा और 25 अगस्त को अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। सेबी की रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। इन 24 जांचों में से, 22 पहले ही अपने निष्कर्ष पर पहुंच चुकी हैं, जिसके परिणामस्वरूप अंतिम जांच रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, Adani Group के संचालन की चल रही जांच के हिस्से के रूप में एक अंतरिम जांच रिपोर्ट तैयार की गई है।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सेबी ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि वह अभी भी समूह में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों के वास्तविक मालिकों के बारे में पांच टैक्स हेवेन से जानकारी का इंतजार कर रहा है। सेबी इस साल जनवरी में अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर रहा था, जिसमें उसने अदानी समूह पर स्टॉक हेरफेर, धोखाधड़ी लेनदेन और अन्य वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया था।हालाँकि, गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह ने आरोपों और गलत कामों से इनकार किया।