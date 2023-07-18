Adani Green पर आई बड़ी ख़बर AGM में हुआ बड़ा ऐलान

Adani Group के चेयरमैन Gautam Adani ने 2023 AGM को संबोधित किया है। शेयरहोल्डर्स को संबोधित करते हुए उन्होने शेयर होल्डर्स को मजबूती से खड़े रहने और कंपनी के ऊपर विश्वास रखने को कहा है। इस एजीएम में गौतम अदाणी ने अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (Adani Green Energy Limited) को लेकर बड़ा ऐलान किया। अदाणी ग्रीन गुजरात के कच्छ जिले में दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड विंड पावर और सोलर पार्क लगा रही है। ये जानकारी अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने खुद दी।

गौतम अदाणी ने अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयरहोल्डर्स को बताया कि ये पार्क शुरू होने के बाद 20 GW रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करने में सक्षम होगा। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक 45 GW रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादक बनना है, जो वर्तमान में 8 GW है। कंपनी ने राजस्थान में 2.14 GW की दुनिया की सबसे बड़ी हाइब्रिड सोलर विंड प्रोजेक्ट शुरू की है। अदाणी ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि अदाणी ग्रीन का 8 GW का मौजूदा पोर्टफोलियो देश में सबसे बड़ी ऑपरेशनल रीन्युएबल की क्षमता है। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान बड़े पैमाने पर सबसे कम लागत वाले ग्रीन इलेक्ट्रॉन का उत्पादन करने पर है और हमारा लक्ष्य 2030 तक 45 GW रीन्‍युएबल एनर्जी क्षमता हासिल करना है।

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन ने AGM के दौरान कहा कि मेरा अनुमान है कि अगले दशक के अंदर, भारत हर 18 महीने में अपनी GDP में एक ट्रिलियन डॉलर जोड़ना शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि ये हमें 2050 तक 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर ले जाएगा। साथ ही भारत के शेयर मार्केट कैप को 40 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा ले जाएगा।

