अगर Nvidia से गए जेनसन हुआंग तो कौन संभालेगा कंपनी? CEO की रेस में Apple और AMD समेत 8 दिग्गजों के नाम

दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप कंपनी Nvidia में CEO बदलने की अटकलों के बीच नए उत्तराधिकारी की तलाश शुरू होने की खबर है। कंपनी के सह-संस्थापक और लंबे समय से CEO रहे जेनसन हुआंग की जगह कौन ले सकता है, इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक, Nvidia ने संभावित उम्मीदवारों की तलाश के लिए एक बाहरी एजेंसी की मदद ली है।

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इस रेस में कंपनी के अंदर के दो बड़े नामों के अलावा Apple, AMD, Amazon, Google और Arm जैसी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। हालांकि, Nvidia ने अभी तक CEO बदलने या किसी उत्तराधिकारी के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

Nvidia के अंदर से कौन हैं दावेदार?

कंपनी की CFO कोलेट क्रेस (Colette Kress) और वाइस प्रेसिडेंट इयान बक (Ian Buck) संभावित उम्मीदवारों में शामिल हैं।

क्रेस 2013 से Nvidia के साथ हैं। इससे पहले वह Microsoft और Cisco जैसी कंपनियों में वित्तीय जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, हुआंग के जाने की स्थिति में वह अंतरिम CEO भी बन सकती हैं।

वहीं, इयान बक Nvidia के AI चिप और डेटा सेंटर कारोबार से जुड़े हैं। वह कंपनी के चर्चित CUDA सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के आविष्कारक भी हैं।

दूसरी कंपनियों के इन 6 अधिकारियों के नाम चर्चा में

Bloomberg की रिपोर्ट में Nvidia के बाहर के छह संभावित नाम भी सामने आए हैं।

रेने हास: Arm के CEO और पूर्व Nvidia अधिकारी।

लिसा सु: AMD की CEO, जो Nvidia की प्रमुख प्रतिस्पर्धी कंपनी चलाती हैं।

जॉनी सरौजी: Apple के चीफ हार्डवेयर ऑफिसर, जिन्होंने कंपनी के कस्टम चिप प्रोग्राम का नेतृत्व किया है।

मैट गरमन: Amazon Web Services के CEO।

संजय मेहरोत्रा: Micron Technology के CEO और सेमीकंडक्टर उद्योग के अनुभवी अधिकारी।

अमीन वहदात: Google में AI चिप यानी TPU प्रोग्राम की जिम्मेदारी संभालते हैं।

जेनसन हुआंग की जगह लेना क्यों होगा चुनौतीपूर्ण?

जेनसन हुआंग ने 1993 में Nvidia की स्थापना की थी। तीन दशकों से ज्यादा समय में उन्होंने कंपनी को ग्राफिक्स कार्ड बनाने वाली कंपनी से AI चिप उद्योग की प्रमुख ताकत बना दिया।

उनकी भूमिका केवल तकनीक तक सीमित नहीं है। ग्राहकों, सप्लायर्स, निवेशकों और AI कंपनियों के साथ Nvidia के रिश्तों में भी उनका बड़ा योगदान रहा है।

Bloomberg के मुताबिक, कंपनी के करीब 60 वरिष्ठ अधिकारी सीधे हुआंग को रिपोर्ट करते हैं। ऐसे में नए CEO के सामने कारोबार संभालने के साथ कंपनी की रणनीति और निवेशकों का भरोसा बनाए रखने की भी चुनौती होगी।

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फिलहाल Nvidia के बोर्ड ने उत्तराधिकारी को लेकर कोई अंतिम फैसला सार्वजनिक नहीं किया है।